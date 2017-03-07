ندى أبونصر

بالتعاون بين وزارة التربية والسفارة الأميركية والبنك الدولي، وبرعاية المكتب الإقليمي للغة الانجليزية، أقيم حفل ختام تدريب معلمي اللغة الإنجليزية في مركز حمود السعدون بإدارة التطوير والتنمية، بحضور مدير عام منطقة حولي التعليمية منصور الظفيري نيابة عن الوكيل المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري، ومستشار الشؤون الثقافية والإعلامية تشالز كول وأخصائية تعليم اللغة الانجليزية د.ليز اينغلاند، وحشد من الموجهين والهيئة التدريسية والتعليمية.

وأكد الظفيري خلال الحفل أن الهدف من التدريب صقل مهارات المعلم اللازمة لصياغة اختبارات اللغة الانجليزية واستخدام اللغة في تدريس العلوم المختلفة وشكر جميع الجهود المبذولة للتنمية المهنية لترسيخ التعاون بين وزارة التربية في الكويت وبالتعاون مع البنك الدولي للارتقاء بتعليم اللغة الانجليزية وتطوير الأداء.

من جانبه، قال تشالز كول إن الدورة استمرت على مدى أربعة أيام لتدريب المعلمين على إعداد الطلاب للاختبارات المحكمة والدولية واختبارات التوفل وتشجعهم على دخول الولايات المتحدة، لافتا إلى أن عدد الطلاب الكويتيين في الولايات المتحدة 15 ألفا، ونتطلع إلى زيادة العدد، وهناك برامج أخرى في المستقبل وفي شهر مايو سيكون لدينا برنامج بالتعاون مع وزارة التربية.