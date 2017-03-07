أعلن رئيس لجنة البرامج والأنشطة بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع الجامعة محمد العنزي عن اعتماد تشكيل اللجنة النقابية برئاسة محمد بن يحيى، ومطلق الغريافي نائبا للرئيس، وبدر الضرباح أمينا للسر، والتي ستعمل تحت مظلة الاتحاد خلال العام النقابي 2016/2017 لخدمة الجموع الطلابية في مختلف المواقع والكليات الجامعية، وذلك امتدادا لمسيرة العطاء والتواصل فيما بين الجموع الطلابية والأندية واللجان التي تم تشكيلها للعمل على خدمتهم وتلقي مطالبهم في جميع الأمور والنواحي، وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمد هادي بن يحيى رئيس اللجنة النقابية ومطلق طلال الغريافي نائب الرئيس وبدر محمد الضرباح أمين السر.

وأشار العنزي إلى أن اعتماد تشكيل اللجان والأندية بالاتحاد ليس بجديد فهو مسيرة من العطاء امتدت لسنوات جاءت للعمل على تلبية مطالب وطموحات طلاب وطالبات جامعة الكويت في مختلف المواقع الجامعية ولتلقي مقترحاتهم والعمل على حل مشاكلهم أولا بأول، بالإضافة إلى خلق حلقة من التواصل الدائم فيما بين الجميع لأننا قد وجدنا من أجل جموعنا الطلابية الذين نعمل دائما وأبدا على خدمتهم وتذليل كل الصعاب أمامهم خلال مسيرتهم الدراسية بالجامعة.

وتمنى العنزي أن تلبي اللجنة طموحات جموعنا الطلابية وأن باب الاتحاد مفتوح دائما لهم لتلقي أي مقترحات تصب في مصلحتهم وتعمل على خدمتهم، متمنيا للجنة النقابية وجميع أعضائها كل نجاح وتميز.