أعلنت وزارة التربية امس انطلاق البطولة الوطنية الثانية لمناظرات المدارس باللغة العربية للعام الحالي يوم السبت المقبل وذلك تحت رعاية ورثة المرحوم جاسم الخرافي في ثانوية جاسم الخرافي للبنين.

وقال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالوزارة فيصل المقصيد في بيان صحافي للوزارة إن البطولة تقام تحت إشراف نادي مناظرات المدارس بالتعاون مع التوجيه الفني العام للغة العربية وشراكة استراتيجية مع كل من جامعة الكويت والفريق الوطني للمناظرات وفريق مناظرات الكويت.

وأضاف أن الوزارة تبنت فكرة المناظرات خلال السنوات الماضية حتى وصلت إلى هذا المستوى من الحماس والتفاعل بين المناطق التعليمية، مبينا أن الفكرة لاقت قبولا واستحسانا في المجتمع وأثمرت معرفة قدرات الطلبة واكتشاف مواهبهم المتنوعة.

وأكد أن الطلبة هم القاعدة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع وهم الفئة المحركة لأي نشاط هادف مما دفع الى التفكير الجاد في اعداد أنشطة تنمي قدراتهم وتكتشف مواهبهم.

وتقدم المقصيد بالشكر إلى ورثة المرحوم جاسم الخرافي على الرعاية الكريمة للبطولة الوطنية بنسختها الثانية من خلال تقديم الجوائز القيمة للفرق المتأهلة للنهائي واهتمامهم ودعمهم المتواصل للشباب في كثير من المحافل التي تتبناها وزارة التربية.

من جهته، قال المنسق العام للبطولة بدر الشطي إن رعاية البطولة الوطنية للمناظرات تؤكد الإيمان بأهمية المشاركة في المبادرات والبرامج الطلابية التي من شأنها تنمية قدرات الشباب وتطوير امكانياتهم.

وأوضح الشطي أن الهدف هو مواصلة العمل على تطوير قدرات الطلبة وتمكينهم من الوصول الى مستويات متقدمة في التطور المهني والإبداعي والمساهمة في تعزيز مكانة الكويت إقليميا وعالميا في مختلف المجالات.

بدوره، قال المنسق الفني والاداري بنادي مناظرات المدارس والمشرف على البطولة فهد السبيعي إن البطولة تمثل فرصة أمام الطلاب للتعبير عن اهتماماتهم وطرح المواضيع المتنوعة ومناقشتها.

وبين السبيعي أن البطولة تهدف الى تقريب وجهات النظر المختلفة بين الطلبة الذين يمتلكون القدرة على التعبير ويتمتعون بصفات المحاور الإيجابي من خلال احترام الآخر واتباع أسلوب الإقناع وهي أسس مهمة لتعزيز الوحدة الوطنية وبناء المجتمع المتماسك.