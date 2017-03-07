في إطار مسابقة وزارة التربية «كويت الغد» التي نظمتها منطقة الفروانية التعليمية، افتتحت أمس ثانوية الشجاع بن الأسلم معرضا للاختراعات الكويتية تضمن عشرات الصور عالية الوضوح وعددا من المجسمات التي تظهر التقدم الكبير الذي حققته الكويت في مجال العلوم والتقنيات.

وفي كلمته للطلاب خلال افتتاح المعرض، قال مدير المدرسة عبدالمحسن شاغولي إن الدول المتطورة تولي اهتماما متزايدا بتعريف الناشئة على المبتكرات والأساليب العلمية الحديثة في سن مبكرة، كما توفر لأصحاب المواهب منهم المناخ الملائم لممارسة هواياتهم العلمية وتنميتها بما يعود بالفائدة عليهم وعلى أوطانهم، فيما قال المدير المساعد حسين الكندري إن العرب والمسلمين هم أولى الناس بالاهتمام بالعلم، فتقدم الدول يقاس بعدد براءات الاختراع التي تخدم البشرية.

وذكر الوكيل المساعد خالد الشريكة الطلاب بمقولة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي جاء فيها «إن أغلى ثرواتنا هم أبناؤنا، وأفضل استثماراتنا الاستثمار في تنمية قدراتهم ومهاراتهم، فهو محور أي تنمية وغايتها ووسيلتها، والتنمية الحقة هي التي تتخذ من الإنسان محورا ومن العلم سبيلا ومن الإخلاص دافعا».

وقام المعلمان ناصر العنزي وتامر الفار بتنظيم جولات للطلاب داخل المعرض قدما خلالها شرحا وافيا للطلاب حول الاختراعات الكويتية الحاصلة على براءات أميركية وعالمية، فيما أدار رئيسا قسم الاجتماعيات مبارك الرشيدي ومحمد السرهيد ندوة على هامش المعرض حول المؤسسات الكويتية التي تتولى رعاية المخترعين.