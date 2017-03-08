آلاء خليفة

تحت رعاية مدير جامعة الكويت أ.د.حسين الأنصاري، افتتحت كلية الطب أمس المؤتمر السنوي الثاني والعشرين للملصق العلمي تحت عنوان «تصلب الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم الانقباضي» والذي يستمر حتى غد على مسرح مركز د.عبد المحسن العبد الرزاق للعلوم الطبية، وذلك بحضور نائب مدير الجامعة للأبحاث د.طاهر الصحاف، وشهد المؤتمر حضور ومشاركة عمداء وأعضاء الكليات في مركز العلوم الطبية (كلية الطب وكلية الأسنان وكلية الصيدلة وكلية العلوم الطبية المساعدة وكلية الصحة العامة)، والطلبة والأطباء من داخل الكويت وخارجها، وأيضا مشاركة جامعات من خارج الكويت.



وفي كلمتها بهذه المناسبة، أكدت رئيسة المؤتمر العميدة المساعدة لشؤون الأبحاث والدراسات العليا بكلية الطب د.رجاء العطية حرص مركز العلوم الطبية الدائم على أن يكون شريكا في تحسين وتطوير الخدمات في قطاع الصحة، مشيرة إلى أن ذلك يتحقق من خلال تطوير المناهج التعليمية وزيادة الاهتمام بطلبتنا وتقديم التسهيلات لهيئتنا الأكاديمية وتشجيع التعامل الإيجابي مع المجتمع المحلي والعالم الخارجي.



وبينت العطية أن مواصلة البحث العلمي عملية مهمة من خلالها تتحقق هذه الأهداف، مشيرة إلى أنه حتى يتمتع العالم بصحة بدنية وذهنية فائقة فإنه على البحث العلمي الطبي ابتكار وسائل مستمرة لتحسين مكافحة الأوبئة والتشخيص والعلاج.



وذكرت أن لمركز العلوم الطبية بصمته المسجلة على مدى الأعوام في مجال الأبحاث ذات الصلة بالصحة، وقد تم اعتماد هذا الإنجاز من قبل مجتمع الجامعة وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة الأكاديمية الذين فازوا بعدة جوائز من الجامعة والمقدمة للإنجاز في الأبحاث على مدى الأعوام، بالإضافة إلى عدد الأوراق البحثية المنشورة في المجلات العلمية ذات التصنيف الأعلى في المجال، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على النجاح بقدر تحقيقه، مؤكدة على استمرار جهودهم في المحافظة على صحة وخير مجتمعنا والعالم، مشيرة إلى أن المؤتمر قدم هذا العام 208 ملصقات للأبحاث العلمية تمت مراحلها في الكويت.