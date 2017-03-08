فاز أمين سر جمعية المعلمين مطيع العجمي بمنصب الرئاسة لمجلس إدارة الجمعية الجديد، وذلك في الانتخابات التي كان من المزمع إقامتها يوم أمس الأول، إلا أنها انتهت بالتزكية لقائمة «جمعية المعلمين»، التي هي امتداد للمجلس السابق، ولمجالس إدارات الجمعية منذ عام 1990، فيما تم تشكيل المجلس الجديد بتولي العجمي منصب الرئاسة، خلفا للرئيس السابق وليد الحساوي، وتجديد الثقة بأربعة أعضاء من المجلس السابق هم: نايف فلاح العازمي، وعايض السبيعي، ومحمد الفضلي، وخيال الإبراهيم، إلى جانب ضم ستة أعضاء جدد هم: عماد السنان، وعلي الكندري، ود. سعود المطيري، ووليد الشمري، ومنى الوزان، وهبة السعد.



وفي أول اجتماع للمجلس الجديد، عقد برئاسة مطيع العجمي، اختير عماد السنان لمنصب أمين السر، ونايف العازمي لمنصب أمين الصندوق، وعايض السبيعي مديرا لمكتب قضايا المعلمين، ومحمد الفضلي للعلاقات الخارجية.

وفي أول تصريح له، أكد رئيس الجمعية مطيع العجمي أن المجلس الجديد، وضع في اعتباره الأول استكمال مسيرة المجلس السابق في تعزيز الجهود ومجالات التعاون والتشاور مع الوزارة لمعالجة القضايا التربوية العالقة والمستجدة، والعمل على تعزيز مجالات التعاون والتنسيق مع وزارة التربية، وكل الجهات المعنية بالشأن التربوي، وفي تعزيز خطط التنمية والإصلاح فيها، وما يصب في صالح مسيرتنا التربوية بشكل عام، والمعلمين والمعلمات وأهل الميدان بشكل خاص، من خلال المحافظة على حقوقهم، وتعزيز مكتسباتهم، وتأمين سبل الاستقرار والراحة لهم لأداء رسالتهم التربوية على الوجه المنشود، معربا عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس السابق، مشيدا بدورهم وجهودهم، ومؤكدا حرص المجلس الجديد على استكمال المسيرة لتحقيق الغايات والتطلعات المنشودة.