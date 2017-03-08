نظمت عمادة شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ندوة تعريفية لبرنامج (الابتكار وريادة الأعمال الوطنية - Startup Kuwait) في كلية العلوم الصحية بحضور عميد الكلية د.جاسم الأنصاري.
تحدث في الندوة د.قيس مجيد وفاطمة معرفي والتي تهدف إلى تشجيع الطالبات بعرض مشاريعهن الصغيرة والمبتكرة وتحفيزهن على المشاركة والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج.
حضر الندوة كل من مساعد العميد للشؤون الطلابية – بنات د.بدر الناشي ومساعد العميد للشؤون الطلابية ـ بنين د.عبدالكريم اسماعيل والمدير الإداري والمالي منى البلام وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطالبات.