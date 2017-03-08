آلاء خليفة

أقامت د.هيلة المكيمي حفل غداء في منزلها بمناسبة الزيارة السنوية للوفد الطلابي الأميركي من جامعة «بوسطن كولج»، بحضور سفير المملكة العربية السعودية د.عبدالعزيز الفايز وعدد من الأكاديميين والإعلاميين وممثلين عن السفارة الأميركية، حيث تخلل الغداء حديث حول مستقبل العلاقات الأميركية ـ الخليجية في ظل الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب وسبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي.

وأكدت المكيمي ان فكرة برنامج جامعة «بوسطن كولج» لدراسة الكويت والخليج انطلقت بعد إنهائها دراسة الدكتوراه في جامعة «بوسطن كولج» والتي تعد احدى أفضل الجامعات الأميركية، وذلك بالتعاون مع د.كاثلين بيلي من أجل ترسيخ العلاقات العلمية ما بين البلدين.

وأشارت الى انه تم ترتيب أول زيارة في عام 2008 واستمر البرنامج حتى الآن حيث يقوم الطلاب بزيارة الكويت من أجل التفاعل مع المجتمع الكويتي والتعرف عن قرب على العادات والتقاليد الكويتية، كما يتضمن البرنامج الالتقاء بمختلف الفعاليات الكويتية ـ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية حيث يقوم الطلاب سنويا بزيارة مجلس الأمة وحضور احدى الجلسات للاطلاع على التجربة الكويتية البرلمانية والتي تعد احدى التجارب الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.