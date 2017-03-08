انسجاما مع رسالة جامعة الكويت بإعداد ثروة بشرية متميزة بمعرفتها تفي باحتياجات الدولة التنموية وتواكب العصر الحديث من خلال جودة التعليم العالي والتميز في البحث العلمي والارتقاء في خدمة المجتمع، وبالتوافق مع رؤية كلية العلوم الإدارية ورسالتها نحو تحقيق التميز والابتكار للوصول إلى العالمية، انطلقت فكرة إنشاء «برنامج رعاية الموهوبين» تحت إشراف العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية العلوم الإدارية د.نايف الشمري، وتم اعتماده من عميد كلية العلوم الإدارية في 18 يناير الماضي ليضم نخبة من طلبة العلوم الإدارية الموهوبين ثقافيا ورياضيا وفنيا وأدبيا وعلميا وفي مختلف مجالات الانشطة الإنسانية، ليكونوا واجهة مشرفة ومشرقة لمد جسور التواصل في المحافل المحلية والخارجية.

في هذا الصدد، بين العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية العلوم الإدارية د.نايف الشمري أن رعاية الموهوبين والمبدعين قضية وطنية تحتاج إلى تضافر الجهود، وإتاحة الفرص المختلفة لتسليط الضوء على إمكاناتهم الكامنة، مشيرا إلى أن الموهوب هو ذلك الفرد الذي يكون أداؤه عاليا ومتميزا بدرجة ملحوظة بصفة دائمة في مجالات الفن أو القيادة الاجتماعية أو الأشكال الأخرى من التعبير، فتتوافر لديه إمكانات التفوق في القدرة المعرفية في مجال موهبته والابتكار والإنتاج.

وأوضح أن أهمية برنامج رعاية الموهوبين تكمن من خلال تشجيع إظهار تلك الطاقات الكامنة وإبرازها إعلاميا وبث روح التنافس والثقة بالنفس في الموهوب من خلال السعي إلى استقطاب العقول والمواهب الشبابية لدى كلية العلوم الإدارية من خلال تشجيع الموهوبين على إظهار مواهبهم من عالمهم الصغير إلى مجتمعهم المحيط ليتم صقل تلك المواهب على الصعيدين المحلي والدولي.

وأشار د.الشمري إلى أن الكلية من خلال هذا البرنامج تحث من لديه تلك المواهب من أبنائنا وبناتنا الطلبة بكلية العلوم الإدارية على التوجه إلى مكتب برنامج رعاية الموهوبين للتسجيل، آملين أن يتم استغلال هذه الشريحة في بناء المجتمع بشكل فاعل وايجابي.