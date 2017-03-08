أعرب مدير جامعة الكويت د.حسين أحمد الأنصاري وبالنيابة عن الأسرة الجامعية وجميع الخريجين المتفوقين والمكرمين عن خالص الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الأميرالشيخ صباح الأحمد على تفضله بالرعاية الكريمة وحضوره لحفل تكريم الدفعة السادسة والأربعين من أوائل خريجي الجامعة المتفوقين للعام الجامعي 2015/2016 والاحتفال بذكرى اليوبيل الذهبي لإنشاء الجامعة، ومشاركته لأبنائه المتفوقين فرحتهم بيوم تخرجهم، وتفضله بتكريم جيل الرواد الأوائل من قياديي الجامعة الذين ساهموا في تشييد هذا الصرح الأكاديمي الشامخ، مثمنا الدعم والرعاية الكبيرة التي حظيت بها جامعة الكويت من الدولة على مر العقود، والتي كان لها بالغ الأثر في نموها وتقدمها وتطورها لتصبح من الجامعات ذات السمعة الطيبة والعلاقات العلمية والثقافية الواسعة.

وأكد د.الأنصاري على تشرف جامعة الكويت بهذا اليوم التاريخي الأغر وهي تزهو بالاحتفال بيوبيلها الذهبي وفخرها واعتزازها بمنح سمو الأمير البلاد، حفظه الله ورعاه، الدكتوراه الفخرية تقديرا وعرفانا للدور البارز والمؤثر في الحياة الكويتية والإسلامية والدولية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وبما بذله سموه من جهود دؤوبة على الصعيد الإنساني مما جعل الكويت مركزا إنسانيا عالميا وتسمية سموه قائدا للعمل الإنساني.

وتقدم أ.د.الأنصاري بجزيل الشكر والامتنان لجميع ضيوف الجامعة الكرام الذين شاركوا بحضورهم الكريم في هذا اليوم المبارك، وبخالص التهاني والتبريكات والشكر والعرفان إلى جميع الأجيال الذين تعاقبوا على الجامعة والذين ساهموا بكل تفان وإخلاص في دعم مسيرة الجامعة من الإخوة والأخوات الكرام وزراء التربية والتعليم العالي ومديري الجامعة والأمناء العامين والقياديين ومنسوبي الجامعة السابقين، وإلى الزملاء والزميلات أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة وموظفي الجامعة وخريجيها وطلبتها، وإلى الديوان الأميري والحرس الأميري، ووزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجميع الجهات التي ساهمت في إنجاح الحفل.

كما عبر أ.د.الأنصاري عن خالص شكره وامتنانه إلى جميع المؤسسات والجهات الراعية والداعمة لاحتفالية الجامعة بيوبيلها الذهبي والتي تم تدشينها في نوفمبر2016 بعدد من الفعاليات والأنشطة والتي شاركت فيها جميع الكليات ومراكز العمل بالجامعة، والشكر موصول إلى جميع من قام بالإعداد والتنظيم لإنجاح هذه الاحتفالية وعلى ما بذلوه من جهود ملموسة.