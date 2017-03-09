ثامر السليم

أكد رئيس قسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة الكويت د. مناور الراجحي ان الكلية تتجه إلى فتح برنامج الدراسات العليا قريبا، لافتا إلى ان لقسم الإعلام العديد من المطالب ومنها تحويل قسم الإعلام إلى كلية الإعلام.



وأضاف الراجحي في تصريح خاص لـ «الانباء» ان قسم الإعلام في كلية الآداب في جامعة الكويت يسعى إلى تطوير امكانياته منذ بداية نشأته إلى يومنا هذا، مشيرا إلى ان أغلب الأساتذة قد قاموا بإدخال وسائل التواصل الاجتماعي ضمن مقرراتهم.

ولفت إلى ان قسم الإعلام يسعى إلى اعداد الشباب وتأهيلهم للعمل في القطاع الإعلامي من اذاعة وتلفاز وصحافة وغيرها من المجالات، مشيرا إلى ان ابرز التحديات التي يواجهها القسم يتمثل في الإمكانيات المتاحة بالاستديوهات.