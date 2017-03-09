شارك بالمسابقة 7 فرق من مؤسسات وجامعات





فاز فريق جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) بأحد المراكز الأولى في الجولة النهائية من مسابقة تحدي الابتكار الوطني وريادة الأعمال للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2016/2017، والتي أقيمت في غرفة تجارة وصناعة الكويت.



وشملت المسابقة الفرق المتأهلة من عدة مؤسسات تعليمية من أنحاء الكويت.

شارك في المسابقة 7 فرق من مؤسسات وجامعات من داخل الكويت منها جامعة الكويت والجامعة العربية المفتوحة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي تأهلت لهذه الجولة بعد اجتيازهم عملية اختبارات شاقة.



وفي النهائي الذي جمع سبعة فرق، استطاعت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا أن تفوز في المسابقة والتي شاركت بـ 4 فرق تابعة لها.

وحصل فريق جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (TechnoFunGames) والذي مثله كل من: الطالبان مشاري العبدالهادي وعبدالمحسن الفليج تحت إشراف د.علي الروماني على أحد المراكز الأولى، والمشروع كان عبارة عن استوديو ألعاب يبيع ألعابا عبر الهواتف المحمولة، ويساعد في إلهام مطوري الألعاب على كيفية الاستعداد وبيع ألعابهم الخاصة.



والجدير بالذكر أن اللعبة التي طورها الفريق وأطلق عليها اسم(Pass the Torch)، جربها ما يزيد على 15 ألف مرة، أكثر من 5000 شخص من أكثر من 100 بلد، وحصلت على تصنيف 4.1 من 5 من المستخدمين. فضلا عن ذلك، فقد فاز هذا المشروع العام الماضي في مسابقة «كأس التخيل» من مايكروسوفت.

من جانبه، عبر نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د.صلاح الشرهان عن فخر الجامعة في تعزيز وتطوير مواهب طلبتها.



وهذه المنافسة ما هي إلا واحدة من الطرق التي يمكن من خلالها مساعدة الطلبة على تطوير أفكارهم، ومهاراتهم كالخطابة وتقديم العروض، ورعاية الأفكار التجارية المبتكرة، والريادة وروح العمل الجماعي.

والطلبة الفائزون من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الذين تأهلوا للجولات النهائية من المسابقة هم: دعاء الموسوي، وفجر القديري، وهبة العرادي، ولانا أبوالنعاج، وصالح الناجم، وشهد الشنيفي، وأشرف على الفريق د.محمد عليان، ومحمد إلياس ود. لي الروماني.