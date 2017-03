آلاء خليفة

نظمت إدارة التطوير الطلابي والمسابقات في كلية القانون الكويتية العالمية (KILAW) بمشاركة فريقين من طلبة الجامعة الأميركية في الشارقة وطلبة كلية القانون الكويتية العالمي، الجولة التمهيدية لمسابقة الصداقة بين دول الخليج للمسابقة الدولية فيلب جيسب الدولية للترافع في القانون الدولي باللغة الانجليزية.



أقيمت الجولة 3 الجاري وأسفرت بفوز طلبة الجامعة الأميركية في الشارقة بفارق بسيط، بينما حققت كلية القانون الكويتية العالمية الفوز بجائزة (أفضل مترافع The Best Orelist Applicant).



بينما جائزة (أفضل دفاع The Best Orelist Responded) حصل عليها الفريق الضيف، وقد أقيمت الجولة التمهيدية في قاعة المحكمة الصورية، والتي تعد نموذجا مصغرا يحاكي قاعات المحاكم المحلية والعالمية، أعدتها كلية القانون الكويتية العالمية لإجراء التدريب الميداني والعملي لطلبتها من أجل إعدادهم للمستقبل المهني الواعد.



وقام بتحكيم الجولات نخبة من القضاة الذين لهم دور مميز في المجال القانوني، وهم: البروفيسور شاهين علي ـ جامعة ورك البريطانية، وتنيتن قولتيني Tinatin Goletiani ممثل قاض في international law student Association، ود.عيسى العنزي رئيس قسم القانون الدولي سابقا في جامعة الكويت، ود.إيمان القطان عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت، كما تم إعداد شعار خاص في المسابقة بطابع خليجي يجمع من خلاله أعمال وأفكار جيل جدير بالعلم والمعرفة القانونية.