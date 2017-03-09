المعهد شارك بعيادة متنقلة مجهزة طبياً لإجراء الفحوصات





نظم معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حملة توعوية في مدرسة الخليج الأميركية ثنائية اللغة في منطقة الجهراء مؤخرا بمشاركة وحضور العديد من الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات، بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة.



وشارك المعهد بالعيادة المتنقلة وهي عبارة عن حافلة مجهزة طبيا لإجراء الفحوصات الطبية الأساسية للحضور كنوع من الفحص المبكر وللتوعية عن مرض السكري، كما قدم الفريق الطبي للمعهد الاستشارات الطبية المختلفة حول مرض السكري ومضاعفاته، وأجاب عن استفسارات الطلبة والطالبات حول النواحي الطبية المختلفة لمرض السكري، بالاضافة الى اجراء فحص السكر العشوائي وضغط الدم للعديد من الطلبة والمعلمين والمعلمات خلال هذا اليوم التوعوي المدرسي، كما شارك المعهد في العديد من الأنشطة المتنوعة بالاضافة الى توزيع مطويات وكتيبات تثقيفية على الحضور.

وعلى هامش هذا اليوم التوعوي، أفاد مدير العلاقات العامة والاعلام في معهد دسمان للسكري طارق العريان بان المعهد يهدف الى الوقاية، والحد من تأثير مرض السكري والمشكلات الصحية ذات الصلة في الكويت، من خلال برامج فعالة في مجال البحث والتدريب، والتعليم، والتوعية الصحية، وذلك من أجل تحسين نوعية حياة السكان.



وأضاف ان المعهد لا يألو جهدا في نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع، مشيرا الى أهمية الدور الذي قام به المعهد في هذا اليوم التوعوي المفتوح.