آلاء خليفة

كشف عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.حمود القشعان عن اطلاق كلية الطب بجامعة الكويت ماجستير بعنوان «مهارات حياة الطفل» لخريجي كلية العلوم الاجتماعية «علم النفس والخدمة الاجتماعية» الذي يعد اول برنامج عربي يتعامل مع مهارات حياة الطفل المريض داخل المستشفيات.

وقال القشعان في تصريح لـ«الأنباء»: ان البرنامج يهدف لإيجاد كادر من حملة الماجستير للتعامل مع الطفل داخل المستشفيات والتهيئة النفسية قبل الطبية العلاجية وبنفس شروط الدراسات العليا بألا يقل معدله عن 3 وان يجيد اللغة الانجليزية وان يجتاز المقابلة الشخصية الا ان هذا البرنامج سيكون البرنامج العربي الوحيد على مستوى الدول العربية.

واشار القشعان الى انه لا توجد اي جامعة عربية حالا تدرس هذا التخصص وسيكون لجامعة الكويت السبق في تقديم هذا البرنامج الذي يندرج ضمن التخصصات البينية.



وأفاد بأنه سيتم عقد جلسة توعوية تقدمها د.ريم نايف الجابر من كلية الطب خلال ملتقى الخدمة الاجتماعية الذي سيقام يوم 28 و29 الجاري الذي ينظمه قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت حيث يمكن التعرف على مستلزمات القبول ومجالات العمل وكل ما يتعلق بالدراسة.

ولفت القشعان الى ان كلية الطب بجامعة الكويت هي التي تشرف على هذا البرنامج والذي يهدف الى تهيئة اخصائيين اجتماعيين ونفسيين للتعامل مع حياة الطفل داخل المستشفى.