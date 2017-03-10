الدويش: المرأة شريك في التنمية المستدامةفي الكويت

العازمي: المرأة تشارك بفاعليةفي بناء وتنمية الكويت وازدهارها





لميس بلال

قال وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل مقصيد إن المرأة الكويتية أثبتت قدرتها على العطاء والتميز في مختلف المجالات، مشيدا بقدرتها على ابتكار الأعمال الفنية والابداعية في مجال الفن التشكيلي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مقصيد على هامش احتفال نقابة التربية باليوم العالمي للمرأة والذي نظمته لجنة المرأة العاملة بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساء أمس الأول بقاعة الفنون بضاحية عبدالله السالم.

وأعرب عن سعادته بما شاهده من إبداعات فنية قيمة للطالبات المشاركات، وكذلك الإبداعات التي قدمتها الفنانات التشكيليات خلال المعرض، مثمنا جهود نقابة «التربية»، وخاصة اللجنة النسائية التي قامت بجهود متميزة في إقامة المعرض بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي سخر كل الإمكانيات لإنجاح المعرض وعرض تلك التحف التشكيلية بأيادي فنانات الكويت.

من جهته، أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.بدر الدويش أهمية ودور المرأة في المجتمع باعتبارها شريكا رئيسيا في التنمية الثقافية والفنية بل والتنمية المجتمعية ككل، مؤكدا أن الكويت تطبق نصوص وروح الدستور الذي نص على أن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات.

وأوضح د. الدويش أن المجلس الوطني للثقافة الفنون والآداب دأب على إقامة الأنشطة والفعاليات الخاصة بالمرأة الكويتية ضمن هذه الفلسفة بشراكة المرأة في التنمية الثقافية والفنية بالكويت، مضيفا بالقول «نحن في المؤسسة الثقافية نؤمن بهذا المسار وحققنا هذه الفلسفة بأن المرأة شريك رئيسي في كل مسارات التنمية المستدامة في الكويت».

ولفت إلى أن المجلس الوطني تعاون مع نقابة العاملين التربية لإقامة معرض «لآلئ الكويت» تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، حيث شاركت قرابة 40 فنانة في هذا المعرض بتفاوت أعمارهن سواء من طالبات المتوسط أو الثانوي أو الفنانين الكبار الذين اثروا المعرض بأعمالهن المتميزة.

من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي «إن العالم يحتفل يوم 8 مارس من كل عام بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يأتي للتذكير بعظم دور المرأة في المجتمعات ومشاركتها الرجل يدا بيد في كل مناحي الحياة فهي الركن الأصيل في بناء المجتمعات وبدونها لا يقوم مجتمع ولا ينهض.

وشدد العازمي على أن الدستور لم يفرق بين الرجل والمرأة فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات، مضيفا القول: وما يسعدنا اليوم هو تبوؤ المرأة الكويتية أعلى المناصب السياسية والقيادية حيث وصلت إلى درجة الوزيرة والسفيرة والوكيلة والنائبة في البرلمان والمدافعة عن حقوق المجتمع وواضعة الخطط والمشاركة بفاعلية بقوة في بناء وتنمية الكويت وازدهارها.