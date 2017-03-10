أفاد مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت خالد الياقوت بأنه ضمن الاستراتيجية المتبعة بإدارة الأمن والسلامة داخل الجامعة لنشر الثقافة والتوعية الصحية والوقاية من الأمراض بهدف النهوض بالجانب التوعوي والإرشادي والوقائي للسلامة العامة تعتزم إدارة الأمن والسلامة ومن خلال الإعداد والتنسيق مع بنك الدم تنظيم حملة للتبرع بالدم.
وبدوره، أكد رئيس قسم السلامة يوسف الخميس أن إدارة الأمن والسلامة قامت بالتنسيق لإعداد الحملة بالعيادة الطبية بمبنى مدير الجامعة بموقع الجامعة بالخالدية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11/4/2017 من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 1:00 ظهرا، مبينا أن الإدارة تعمل جاهدة على مزيد من التواصل والتنسيق مع الجهات الخارجية ذات الصلة لتقديم كل ما هو مفيد لأبنائنا الطلبة والطالبات كما دعا جميع مرتادي الجامعة للمشاركة بالحملة المشار إليها.