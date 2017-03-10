تحت رعاية وحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، وحضور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الاثري، ومدير جامعة الكويت د. حسين الانصاري، أقيمت المباراة النهائية لبطولة دوري مؤسسات التعليم العالي الثالثة لكرة القدم وذلك على ستاد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في المجمع الرياضي بالشويخ.



حيث جمعت المباراة فريقي «التطبيقي» و«جامعة الكويت» تمكن فيها فريق «التطبيقي» من الفوز بنتيجة 3 /1.

وبهذه المناسبة بارك عميد شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسين المكيمي لفريق طلبة الهيئة لكرة القدم فوزه بدوري مؤسسات التعليم العالي لكرة القدم في نسختها الثالثة، مقدما الشكر لوزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد عبداللطيف الفارس ومدير عام الهيئة د. صالح الأثري على حضورهم ورعايتهم للمباراة النهائية.

كما وجه د. المكيمي شكره أيضا للدكتور حسين الأنصاري مدير جامعة الكويت ود. حمود فليطح مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة ونائب المدير العام ود. علي النامي عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت.

موصلا الشكر للجامعات الخاصة والمؤسسات التعليمية المشاركة بالدوري، ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للشباب وبنك الكويت الوطني وشركة ونرز العالمية التجارية وشركة جلوبل جولدن وسفريات موناكو للسياحة والسفر على الهدايا القيمة التي تم توزيعها على الجمهور أثناء سحب الجوائز بالاستراحة بين الشوطين والهدايا للاعبين بعد المباراة، ولكل القائمين والمنظمين للبطولة وللطلبة المشاركين فيها.

هذا، وكانت البطولة قد انطلقت بتاريخ 13 نوفمبر من العام الماضي بمشاركة 6 فرق وهي فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وفريق جامعة الكويت، وفريق كلية القانون الكويتية العالمية، وفريق جامعة الخليج، وفريق كلية علي الصباح العسكرية، وفريق كلية تكنولوجيا الطيران.