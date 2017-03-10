يقام منتدى جيبكا للأبحاث والابتكار الرابع في مملكة البحرين الشقيقة على مستوى دول الخليج العربي بحضور كبرى الشركات العالمية والمؤسسات البحثية، وتشارك جامعة الكويت ممثلة بنائب مدير الجامعة للتخطيط د.عادل الحسينان ومساعد مدير البرنامج الإنشائي د. أنوار الابراهيم ود. انتصار المضاحكة عضو هيئة التدريس بكلية العلوم في فعاليات المنتدى.
يذكر أن المنتدى يعتبر منصة رائدة على مستوى المنطقة لتبادل المعرفة والتواصل مع الخبرات العالمية في مجال الأبحاث والمعرفة، ويهدف المنتدى لدراسة الاستراتيجيات الحديثة حول دمج التكنولوجيا في التطوير وآليات نقل المعرفة إلى حلول فعالة للتحديات المعاصرة، كما يسلط الضوء على أهمية تكامل الأبحاث والابتكار والتكنولوجيا الحديثة في التطوير الاستراتيجي للعمل.