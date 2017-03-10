أعلنت مسؤولة في جامعة الكويت فوز 8 ملصقات بحثية شاركت في فعاليات المؤتمر السنوي الـ 22 لكلية الطب، خمسة منها تعود لطلبة في الكلية.

وقالت مديرة مركز دعم الأبحاث والمؤتمرات في كلية الطب د.هنادي العامودي لـ «كونا» على هامش اختتام فعاليات المؤتمر ان البحوث الفائزة شملت مجالات العلوم الطبية والصيدلية والبيولوجية.

وأضافت العامودي ان البحوث التي شاركت في المؤتمر المعنون (تصلب الأوعية الدموية.. وارتفاع ضغط الدم الانقباضي) بلغت 208 ملصقات بحثية علمية تناولت موضوعات ذات صلة.

وأوضحت ان المؤتمر الذي انطلق في 7 مارس الجاري شهد مشاركة عمداء وأعضاء كليات مركز العلوم الطبية والطلبة والأطباء من داخل الكويت وخارجها إلى جانب عدد من الجامعات من خارج الكويت.

وذكرت ان البحوث الفائزة من جامعة الكويت توزعت ما بين واحد للدكتوراه واثنين للماجستير واثنين للطب العام.

وأعربت عن فخر كلية الطب بهذا الإنجاز العلمي، مبينة ان مثل هذه المؤتمرات تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة التعليم ودعم الأبحاث العلمية وتخريج أطباء متميزين قادرين على مواكبة التطورات العلمية المتسارعة.