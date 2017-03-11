ثامر السليم

كرمت مدرسة البيروني المتوسطة للبنين الطلبة الفائقين بمقرها في منطقة قرطبة بحضور أولياء أمور المحتفى بهم.

من جهته، قال مدير المدرسة صباح الطيار، في كلمة له خلال حفل تكريم الطلبة، إننا نحتفل في هذه المناسبة بتفوق كوكبة من طلبة العلم تزامنا مع الاحتفالات الوطنية، سائلا العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان تحت ظل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

وأعرب الطيار عن فخره واعتزازه لتخطي أبناء المدرسة مراحلهم الدراسية على هذا النحو من التميز، متمنيا لجميع المتفوقين السير على الخط نفسه من التفوق والنجاح.

وقدم الطيار التهنئة إلى جميع الحضور من أولياء الأمور، مثمنا جهود جميع القائمين على الحفل لإخراج الحفل بالصورة الرائعة التي جاء عليها.

من جانبه، ألقى كلمة الطلبة المتفوقين الطالب ناصر الحجي قائلا: ان من أعظم نعم الله تعالى أن هيأ لنا العلم النافع الذي نحصد ثماره اليوم، مشيرا إلى اننا ننظر للمعلم نظرة تقدير وتبجيل على أنه صاحب رسالة مقدسة وشريفة على مر العصور، فهو معلم الأجيال ومربيها، وأثمن جهود آباء وأمهات الطلاب فلا شك أن لكم فضلا لا يدانيه فضل، ولكم معروف يعلو على كل معروف، فجزاكم الله عنا كل خير وجعل الفردوس مثابة لكم.

وأشادت إدارة المدرسة بالأستاذ محمد العويصي الذي حرص على التواجد والتفاعل مع أنشطة المدرسة رغم تقاعده من التدريس، إلا أنه أصر على التواجد والترحيب بالحضور في حفل الطلبة المتفوقين.