العنزي: نقدم التعليم المدمج الداعم لتطوير المعرفة وبناء الخبرات بمعايير الجودة العالمية

آلاء خليفة

شاركت الجامعة العربية المفتوحة في الكويت الى جانب العديد من مؤسسات التعليم العالي في ملتقى «كيف أحدد مستقبلي السابع» لطلبة الثانوية العامة والجمهور والذي أقيم تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس وبحضور الوكيل المساعد للتنمية التربويـــة والأنشطــة بوزارة التربيــة فيصـــل مقصيــد.

وذكر رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في الجامعة غازي العنزي أن مشاركة الجامعة في فعاليات هذا المعرض جاءت بتوجيه من مدير الجامعة د. نايف إبجاد المطيري حرصا من إدارة الجامعة على التفاعل والتواصل مع أبنائنا من طلبة الثانوية العامة المقبلين على الدراسة الجامعية متشاطرين المسؤولية التعليمية مع مختلف المؤسسات التعليمية المشاركة، حيث قدم فريق العمل للجمهور تعريفا برسالة الجامعة وارتباطها في «أجفند» برنامج الخليج العربي للتنمية إضافة الى ما تطرحه من تخصصات معتمدة ورؤيتها الريادية في تقديم تعليم عبر تطوير المعرفة ونشرها وبناء الخبرات وفقا لمعايير الجودة العالمية دون عوائق زمنية أو مكانية وللإسهام في إعداد القوى البشرية التي تتطلبها التنمية المستدامة في بلدنا الكويت والبلدان العربية، فالجامعة اليوم تقدم التعليم المدمج الذي يعتبر نوعا فريدا من التعليم عبر شراكتها مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة من خلال فروعها التسعة الموجودة في عدد من الدول العربية ومنها في الكويت.

وأضاف العنزي أن الجامعة تستقبل طلبات الالتحاق خلال الفصول الدراسية سواء كان الفصل الأول أو الفصل الدراسي الثاني أو الصيفي عبر موقعها الإلكتروني www.aou.edu.kw في تخصصاتها الثلاثة في الأدب الإنجليزي وإدارة الأعمال وتقنية المعلومات والحوسبة، حيث يحصل الطالب حين تخرجه على شهادة معتمدة معترف بها بمجلس الجامعات الخاصة بالكويت إضافة إلى شهادة من الجامعة البريطانية معترف بها في هيئة الاعتماد البريطاني في المملكة المتحدة.