أشاد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الأثري بما حققته الكويت من طفرة تنموية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية ومكانتها خليجيا وعربيا وإقليميا ودوليا.

وقال الأثري في تصريح صحافي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم: ان عطاء سموه اللامحدود لرفعة شأن الكويت وإعلاء مكانتها لا يمكن ان نوجزه في بعض السطور فتوجيهات سموه تنصب دائما في إصلاح وتطوير منظومة التعليم وتوطين التقنية والتكنولوجيا تأهيل كوادر وطنية مؤهلة وتوسيع دوائر المعرفة.

وأضاف الأثري ان السنوات الماضية شهدت العديد من الإنجازات التنموية لسمو أمير البلاد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة في مجال التعليم، منوها إلى أن سموه يحث دائما على العلم ويحرص على حضور حفل تكريم خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لتكريم متفوقيها ما يعد دافعا لأبنائه لبذل المزيد من التقدم والتطور العلمي.

وأشار الأثري إلى ان إلى النقلة نوعية في تطوير التعليم والبرامج الدراسية واستحداث التخصصات والحصول على الاعتماد الأكاديمي وتشييد المنشآت الأكاديمية بأحدث الأنظمة والتكنولوجية العالمية، بالإضافة إلى افتتاح عدد من الصروح التعليمية والثقافية منها مبنى التطبيقي الجديد وفرع كلية التربية الأساسية في الجهراء، التي افتتحت مؤخرا مع الذكرى الحادية عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم.

وذكر الأثري ان فرحتنا بالذكرى الحادية عشرة لتولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم ليست فرحة للمواطنين والمقيمين على أرض الكويت فقط، إنما فرحة لشعوب العالم جميعا بذكرى تولي سموه صاحب الأيادي البيضاء الممتدة بالخير والعطاء في كل مكان لكافة شعوب العالم.

واختتم الأثري: نسأل الله العلي القدير في هذه المناسبة ان يمد الله في عمر قائدنا بموفور الصحة والعافية، وان يحفظ بلادنا بالخير والأمان وسائر بلاد المسلمين وكل عام وأميرنا وقائدنا بخير وسلام.