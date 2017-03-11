توجه أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.آدم الملا بالشكر والتقدير لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على المشاركة الفعالة والمساهمة في إنجاح احتفالية متفوقي الجامعة الأوائل للعام الجامعي 2015/2016، واليوبيل الذهبي لجامعة الكويت، مثمنا دورهم الذي جاء ليؤكد مفهوم التعاون المشترك فيما بين مؤسسات الدولة ومواكبة الفعاليات والاحتفاليات المهمة.

وأشار د. الملا إلى أن مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر من المؤسسات المتميزة في العمل الإعلامي ولها بصمات بارزة في إثراء الإنتاج الإعلامي والتلفزيوني، وهي إحدى ثمار التعاون الخليجي الإعلامي المشترك.