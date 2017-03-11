أشاد رئيس المركز العربي للتحكيم في الكويت م. فواز الرسلاني بما تقدمه جامعة العلوم التطبيقية في المملكة الاردنية الهاشمية من خدمات تعليمية متميزة للطلبة الكويتيين والعرب، مبينا ان هذه الجامعة قد حققت كل المعايير الاكاديمية التي توفر للطالب افضل الوسائل التعليمية والأكاديمية المتطورة لتتيح له الالتحاق بسوق العمل بشكل مباشر من خلال البرامج التطبيقية والعملية.

وقال الرسلاني في تصريح صحافي ان جامعة العلوم التطبيقية تعتبر من الجامعات ذات الطابع التعليمي المتميز الذي يوفر للطالب بيئة تعليمية وتدريبية متميزة تتيح له الاطلاع على افضل الوسائل والسبل التي تحقق الهدف التعليمي المنشود، لافتا الى ان مخرجاتها لسوق العمل متميزة وذات كفاءة وجودة عالية لما تمتعوا به من تحصين علمي وتطبيقات تدريبية متميزة تحاكي واقع السوق العملي.

وأضاف ان هذه الجامعة تعتبر قبلة للطلبة العرب وهي من اكثر الجامعات الأردنية في عدد الطلاب ويتمتع الطلبة الكويتيون فيها بسمعة طيبة جدا حيث يعتبرون من ابرز المجتمعات الطلابية العربية المتميزة في الجامعة، موضحا ان هذه الجامعة حاصلة على شهادة الآيزو في عام 2003 وهذا يزيد من اقبال الطلبة الكويتيين خاصة والعرب عامة على هذه الجامعة.

وأشار الرسلاني الى ان جامعة العلوم التطبيقية تتعامل مع الطالب بشكل مميز جدا وتوفر العلم التطبيقي للطلبة ولا تشوبها الأمور الدخيلة على العملية التعليمية مثل المحاباة والواسطات بل تتعامل وفق مسطرة واحدة على جميع الطلبة وتعطي كل طالب حقه في الجانب التعليمي والأكاديمي.

ولفت الى ان جامعة العلوم التطبيقية تتميز بإدارة فاعلة مواكبة لاحدث الوسائل التعليمية في العالم، داعيا الطلبة الكويتيين في هذه الجامعة الى النهل من المعين العلمي المتميز لكي ينقلوا ما تعلموه الى الكويت والمساهمة في تطوير البلاد والمشاركة الفاعلة في تنميتها وان يكونوا خير سفير للكويت في جامعتهم.