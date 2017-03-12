أعرب نائب المدير العام لقطاع التعليم التطبيقي والبحوث في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عيسى المشيعي عن استغرابه حول ما أثير عن البنود الجديدة التي طرأت على لائحة التكليف الصيفي لأعضاء هيئة التدريس.

وأكد المشيعي في تصريح صحافي أن قطاع التعليم في التطبيقي مازال يدرس جميع الآراء والمقترحات الخاصة باللائحة مع عمداء الكليات والهيئة الإدارية لرابطة تدريس الكليات لإبداء أي ملاحظات حولها للخروج بصيغة توافقية قبل رفعها لإدارة الهيئة.ونفى إقرار إدارة الهيئة لأي بنود جديدة على لائحة التكليف الفصل الصيفي لأعضاء هيئة التدريس بالكليات أو ادخال أي تعديلات على اللائحة الحالية، مؤكداً بان اللائحة مازالت قيد الدراسة في قطاع التعليم والبحوث ومازالت مطروحة أمام رابطة التدريس وفي انتظار ابداء ملاحظاتهم عليها قبل رفعها إلى مدير عام الهيئة. وشدد المشيعي على ان إدارة الهيئة حريصة كل الحرص على كل ما يخدم أعضاء هيئة التدريس، ولن يتم إقرار اللائحة قبل التوافق مع الرابطة والأخذ بملاحظاتها فهي شريك استراتيجي للهيئة، مطالباً الجميع بعدم ترديد الاشاعات ونقل بيانات أو معلومات غير صحيحة ومن غير مصادرها، وتحري الدقة قبل نشرها.