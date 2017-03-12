النامي: ضعف الموارد المالية أثّر على مؤسسات الدولة ولكنه ليس عذراً لتقليل الأنشطة

بوعركي: مراكز ثقافية وفنية في الكليات لاستقطاب المواهب الطلابية والعمل على صقلها

بوحمد: حالة العزوف الطلابي عن المشاركة في الأنشطة زادت خلال العامين الأخيرين

النزال: صعوبة تنقل الطلبة بين مواقع الجامعة تحول دون مشاركة معظمهم في البطولات

المقلد: ضعف الإمكانيات المادية والمعنوية تقف حائلاً دون الإقبال على الأنشطة

اليعقوب: رغم ضعف الإمكانيات نرحب دوماً بطلبة الجامعة للمشاركة في النشاط الثقافي





آلاء خليفة

جامعة الكويت مجتمع جامعي متكامل، وبجانب المحاضرات الدراسية التي يتلقاها الطلبة يوجد العديد من الأنشطة الطلابية التي تنظمها عمادة شؤون الطلبة في مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، ولكن لوحظ في الآونة الأخيرة لاسيما في العامين الماضيين قلة مشاركة الطلاب في تلك الأنشطة، والتي من بينها مسابقات تنظم بصفة دورية.



«الأنباء» بدورها تسلط الضوء عبر التحقيق التالي على قضية مشاركة الطلبة في الأنشطة الجامعية من خلال زيارة عمادة شؤون الطلبة والالتقاء بالعميد ومسؤولي أقسام الأنشطة المختلفة، للوقوف على الأسباب ومحاولة البحث عن حلول:في البداية، أوضح عميد شؤون الطلبة د.علي النامي أن العمادة تنقسم إلى قسمين، فهناك إدارات تقدم خدمات إلى الطالب، وهناك ايضا إدارات متخصصة في تقديم أنشطة مختلفة ومتنوعة لطلبة جامعة الكويت.



وأفاد النامي بوجود إدارة خاصة بالأنشطة الثقافية والفنية تقدم كل ما هو فني وثقافي، ويتم استقطاب الطلبة أصحاب الهوايات الفنية والموسيقية والتصوير، موضحا أن هناك أنشطة فصلية يتم تنظيمها أملا في أن يزداد إقبال الطلبة على المشاركة بها، مشيرا الى ان موظفي ادارات الأنشطة المختلفة متواجدون لخدمة الطلبة لاسيما المبدعين والموهوبين منهم.



وأضاف ان هناك ادارة خاصة بالأنشطة الرياضية، لافتا الى وجود منتخب لكرة القدم يشارك في البطولات الرياضية مع المؤسسات التعليمية الأخرى في الكويت.



وأكد النامي دعم عمادة شؤون الطلبة لجميع الأنشطة الطلابية أملا في مشاركة الطلبة واستخدام المنشآت الرياضية الموجودة بجامعة الكويت، لاسيما ان دوام الطلبة يبدأ من الساعة الـ 8 صباحا حتى الساعة الـ 8 مساء، مؤكدا ان جامعة الكويت ليست للدراسة فقط وانما هي حياة متكاملة.



بحث عن رعاة



وحول تأثر الميزانية المخصصة للأنشطة بسياسة التقشف، قال النامي: ضعف الموارد المالية في الدولة أثر على جميع المؤسسات، ولكن هذا ليس عذرا لنا كمسؤولين لتقليل الأنشطة، مشيرا الى ان الميزانية الحالية المخصصة لعمادة شؤون الطلبة ليست كافية، فذهبنا الى الجهات الراعية لاستمرار تنظيم أنشطتنا، موضحا ان هناك الكثير من الجهات الراعية لأنشطة الجامعة ومنها مؤسسات حكومية كوزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للشباب وهيئة الرياضة ووزارة الأوقاف وجمعيات خيرية وبنوك، موضحا ان كل تلك الجهات تدعم أنشطة جامعة الكويت.



استقطاب المواهب



من جانبه، دعا مدير إدارة الأنشطة الثقافية والفنية في عمادة شؤون الطلبة جمال بوعركي الطلبة إلى المشاركة في أنشطة الإدارة خلال الفصل الدراسي الثاني، لافتا الى وجود العديد من الأنشطة الثقافية والفنية التي ستنظمها الإدارة على مستوى الجامعة.



وأضاف بوعركي أن الإدارة أعدت برنامجا زمنيا لتنفيذ فعاليات وأنشطة خلال الفصل الثاني من معارض فنية وورش عمل وندوات ثقافية، تهدف إلى إبراز المواهب الطلابية وتنميتها فضلا عن عرض التجارب الطلابية، مبينا أن هناك مراكز ثقافية وفنية موجودة بجميع كليات الجامعة لاستقطاب المواهب الطلابية وصقلها على أيدي متخصصين بتلك المجالات ولهم خبراتهم في التعامل مع الطلبة، وان هناك استحقاقات دولية ومسابقات خارجية تتطلع الإدارة الى الفوز بإحدى الجوائز في تلك المسابقات.



وأشاد بوعركي بموظفي إدارة الأنشطة الثقافية والفنية الذين لا يألون جهدا في إبراز أنشطة الطلبة وتنميتها لما يملكونه من دراية وخبرة تمكنهم من ذلك، مثنيا على سعيهم الدائم للتنوع وتطوير عملهم بدافع من حبهم لعملهم، حيث ان الإدارة تعتبر من الإدارات التخصصية المتميزة، مثمنا الدعم الكبير من قبل العميد د.علي النامي للإدارة وتوجيهاته التي لها دور كبير في تطوير العمل بإدارة الأنشطة الثقافية والفنية.



بدورها، قالت مراقب الأنشطة الرياضية بإدارة الأنشطة الرياضية بعمادة شؤون الطلبة فاطمة بوحمد إن ادارة الأنشطة الطلابية تتبع عمادة شؤون الطلبة، وتهتم بتطوير قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم الرياضية وتوفير المنشأة الملائمة لهم والأجهزة الرياضية التي تسهل اقامة أنشطتهم.



صعوبات وعزوف



وأكدت بوحمد ان جامعة الكويت زاخرة بالطلبة الموهوبين رياضيا، ولكن في آخر سنتين أصبحت هناك حالة من العزوف الطلابي عن المشاركة في الأنشطة الرياضية، مشيرة الى انه احيانا يكون الوقت غير ملائم للطلبة، خاصة ان البطولات تقام في الفترة المسائية، وهناك بعض الكليات يستمر دوامها حتى الساعة الـ 8 مساء، ونحن نبدأ أنشطتنا الساعة الـ 4 عصرا.



متابعة: وحاولنا تغيير الموعد الى الفترة الصباحية ولكن ايضا لم يكن هناك اقبال من الطلاب نظرا لانشغالهم بالمحاضرات الدراسية الصباحية.



كرة قدم نسائية



وعلى صعيد آخر، أوضحت بوحمد ان ادارة الأنشطة الرياضية توفر العديد من الرياضات مثل كرة القدم والطائرة والسلة، كما تم إدخال لعبات جديدة مؤخرا كالبولينغ والرماية والطاولة والتنس الأرضي والسباحة، معلنة أن اول جهة في الكويت قامت بتقديم كرة القدم النسائية هي جامعة الكويت حيث تم تنظيم بطولة مفتوحة في احدى الصالات المغلقة لكرة القدم النسائية، موضحة ان الإدارة توفر لعبات جماعية واخرى فردية ولكن الإقبال دائما يكون على اللعبات الجماعية.



ودعت بوحمد جميع طلاب جامعة الكويت الى المشاركة في الأنشطة الرياضية التي تقدمها العمادة، موضحا ان الادارة تضم مشرفين ومشرفات متخصصين في التربية البدنية وفي كل كلية هناك مشرف ومشرفة للأنشطة، آملة ان يكون هناك إقبال من الطلاب على المشاركة في البطولات.



رعاة وجوائز



وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم الإشراف الرياضي في عمادة شؤون الطلبة طلال النزال إن اقبال الطالب على المشاركة في النشاط الرياضي يعتمد على اهمية البطولة، موضحا ان اهتمام الطالب يكون مقترنا بالجهة التي تقام تحت رعايتها البطولة والجوائز النقدية المخصصة للفائزين، لافتا الى ان الطالب يهتم كذلك بنوعية البطولة المقامة وان معظم الطلبة يتجهون اكثر الى بطولات كرة القدم.



وعلى صعيد متصل، اشار النزال الى وجود بعض العقبات التي تحول دون مشاركة الطلبة في البطولات الرياضية ومنها صعوبة تنقل بعض الطلبة في معظم الأوقات من مواقع كلياتهم الى موقع الشويخ، لذا فإن المشاركة في البطولات الرياضية تناقصت في العامين الأخيرين وذلك لان الطالب اصبح اكثر انشغالا بالدراسة، ولكن اللاعب الموهوب مرحب به دائما في ادارة الأنشطة الرياضية.



«صباح السالم الجامعية»



وذكر النزال ان مدينة صباح السالم الجامعية ذلك الحلم المنتظر ستشجع الطلبة على المشاركة في البطولات الرياضية بصورة اكبر لاسيما ان المدينة تضم منشآت رياضية على احدث طراز.



وشجع النزال جميع طلاب الجامعة على المشاركة في الأنشطة الرياضية في اوقات الفراغ ما بين المحاضرات الدراسية لاسيما ان الجامعة ليست للدراسة فقط وانما لتنمية المواهب واكتشاف ابداعات الطلاب وإبرازها بصورة اكبر.



ضعف الإمكانيات



بدورها، اشارت رئيس القسم الفني بعمادة شؤون الطلبة عبير المقلد الى وجود طلبة مبدعين بجامعة الكويت، ولكن مع الأسف لا توجد اماكن كافية ومؤهلة لاستقبالهم، مؤكدة ان ضعف الإمكانيات المادية والمعنوية يقف حائلا دون مشاركة عدد اكبر من الطلبة في الأنشطة.



إلى متى؟



وذكرت المقلد ان عمادات كليات جامعة الكويت تطلب من القسم تنظيم ورش فنية بدون توفير ميزانية خاصة بتلك الورش ما يضطر موظفي القسم الى تجميع مبالغ مالية من بعضهم البعض للقيام بتنفيذها، متساءلة: الى متى سيتسمر هذا الوضع؟وأوضحت المقلد ان المشرفين يدفعون من جيبهم الخاص للقيام بتنظيم ورش العمل الفنية نظرا لضعف الإمكانيات المادية، موضحة ان سياسة التقشف ألقت بظلالها على انشطة الجامعة، لافتة الى ان المشرفين يقومون بشراء هدايا للطلبة من اموالهم الخاصة لتشجيعهم على الانخراط في الأنشطة الفنية.



وأشارت المقلد الى أن الغرف الصغيرة المخصصة كمراسم غير مؤهلة تماما لوضع المغاسل والاستاندات اللازمة للمرسم،موضحة أن الأنشطة الفنية تنقسم الى عدة اقسام منها الأنشطة الموسيقية والمسرحية والتصوير الفوتوغرافي، كما أن طلبة الجامعة يشاركون في مسابقات خارجية في عدة دول كالمغرب وسلطنة عمان وايضا مسابقات محلية مع مؤسسات تعليمية أخرى، معلنة عن تنظيم معرض للفنون التشكيلية في ابريل المقبل.



ولفتت المقلد الى تنظيم «بينالي جامعة الكويت» الذي اقيم لأول مرة في مجمع الأفنيوز برعاية من المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب وتم عرض لوحات الطلبة بمشاركة فنانين من جمعية الفنون التشكيلية.



طلبة مبدعون



وأشارت رئيسة القسم الثقافي بعمادة شؤون الطلبة خلود اليعقوب الى ان القسم معني بعدة انشطة مثل كتابة القصة والشعر والاصبوحات والأمسيات الشعرية وكتابة النصوص المسرحية، موضحة ان الادارة تعاني من ضعف الميزانية الحالية ورغم ذلك يستعد القسم حاليا لتنظيم مسابقة في كتابة القصة القصيرة.وقالت اليعقوب: نحن نخدم اكثر من 37 الف طالب وطالبة بجامعة الكويت والمشرفون الفنيون والثقافيون موجودون في جميع مواقع الجامعة، مطالبة الطلبة بالانخراط في الأنشطة الثقافية والتواصل مع المشرفين الثقافيين والفنيين بمختلف المواقعوأضافت اليعقوب: ان تنظيم الأنشطة الدينية ونشاط اليونسكو يقع تحت مظلتنا، موضحة ان جامعة الكويت تضم طلبة مبدعين في مجال كتابة القصص والنصوص المسرحية ويشاركون في مسابقات محلية ودولية، لافتة الى مشاركة طالبات الجامعة حاليا في الملتقى الثقافي الطلابي الذي تنظمه العام الحالي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بمشاركة جامعات دول مجلس التعاون الخليجي كما ان هناك الكثير من المسابقات الثقافية ومسابقة القرآن الكريم والابتكارات العلمية والبحوث الإنسانية والاجتماعية والعلمية ومسابقة البوسترات العلمية.



المرسم 3×3 أمتار

أكدت رئيسة القسم الفني بعمادة شؤون الطلبة عبير المقلد ان هناك اماكن غير مهيئة لممارسة الأنشطة، قائلة: لا يعقل ان تكون مساحة المرسم نحو 3×3 أمتار، موضحة ان تلك الأسباب زادت من عزوف الطلبة عن المشاركة في الأنشطة الفنية، وانه رغم التقشف الا ان القسم لم يتوقف عن تقديم الأنشطة الفنية للطلاب.

الازدحام وصعوبة الانتقال

قالت مراقبة الأنشطة الرياضية بادارة الأنشطة الرياضية بعمادة شؤون الطلبة فاطمة بوحمد بالإضافة الى نقص عدد المنشآت الرياضية بالجامعة، الا ان تنقل الطلبة من مقار كلياتهم الى موقع الشويخ يشكل صعوبة بالغة لاسيما مع الازدحام المروري الحالي في المواقع الجامعية، مشيرة كذلك الى نقص المدربين في ادارة الأنشطة الرياضية.

قلوب مفتوحة

كشفت رئيسة القسم الثقافي بعمادة شؤون الطلبة خلود اليعقوب أن الادارة الجامعية تواصلت مع ادارة الأنشطة الفنية والثقافية واستمعت الى المشاكل والعقبات التي تواجهها ووعدوا خيرا بحلها، مرحبة بتوجه الجامعة لمشاركة رؤساء الأقسام في صنع القرار وسياسة الباب المفتوح التي يتبعها مدير الجامعة وامينها العام، قائلة: ونحن نرحب بهم دوما برغم الامكانيات المحدودة والصعاب ولكن قلوبنا مفتوحة لهم.