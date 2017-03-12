العجمي: وضعنا في اعتبارنا الأول توجيهات الأمير وحقوق المعلمين ومكتسباتهم





يستقبل مجلس إدارة جمعية المعلمين الجديد المهنئين في حفل استقبال سيقام عقب صلاة العشاء من مساء اليوم في مقر الجمعية بحضور رئيس الجمعية مطيع العجمي وأعضاء مجلس الإدارة الجديد الذي فاز بالتزكية في الانتخابات التي كان من المزمع إقامتها الثلاثاء الماضي وهو امتداد للمجلس السابق ولمجالس إدارات الجمعية منذ عام 1990.

وقد جاء تشكيل المجلس الجديد بتولي العجمي منصب الرئاسة خلفا للرئيس السابق وليد الحساوي وتجديد الثقة بأربعة أعضاء من المجلس السابق هم: نايف العازمي، وعايض السبيعي، ومحمد الفضلي، وخيال الإبراهيم، إلى جانب ضم ستة أعضاء جدد هم: عماد السنان، وعلي الكندري، ود. سعود المطيري، ووليد الشمري، ومنى الوزان، وهبة السعد.

وفي أول اجتمـــاع للمجلس الجديد، تم اختيار عماد السنان لمنصب أمين السر، ونايف العازمي لمنصب أمين الصندوق، وعايض السبيعي مديرا لمكتب قضايا المعلمين، ومحمد الفضلي للعلاقات الخارجية.

من جانبه، أشار رئيس الجمعية مطيع العجمي الى أن تجديد الثقة في مجلس الإدارة وفوزه بالتزكية له أبعاده ومعانيه الواسعة، وله أيضا مسؤولياته الجسيمة وتطلعاته الواسعة، وهذه الثقة لم تكن بالمسألة الغريبة على مستوى انتخابات الجمعية، وعلى امتداد فترة ما بعد التحرير، التي أثبتت من خلاله مجالس إداراتها التي فازت بالتزكية، أو بالانتخابات، أن ما قدمته إنما يعكس تلك الجهود الكبيرة، التي تبذل بكل وفاء وإخلاص من أجل تحقيق رسالة الجمعية وأهدافهـــا واستكمــال مسيرتها، ومن أجل تعزيز مكانتها ودورها المتميز، وأن يبقى هذا الصرح التربوي الكبير شامخا في خدمة المسيرة التربوية وخدمة أهل الميدان، وتعزيز قطاع العمل الأهلي النقابي والتطوعي.

وأشاد العجمي بمجلس الإدارة السابق برئاسة وليد الحساوي، مشيرا الى أن المجلس السابق، استكمل مشوار المجالس السابقة بتحقيق العديد من الإنجـــــــازات، وأن المجلس الحالي بتركيبته الجديدة قادر على استكمال هذا المشوار بالمزيد من الإنجازات، وبما يساهم إلى حد كبير في تحقيق الطموحات والغايات المنشودة.

وذكر العجمي أن من أولويات المجلس الجديد، الحرص على تأمين الأجواء المناسبة لأهل الميدان، في حل قضاياهم وتذليل المعوقات التي تواجههم، والتأكيد على حقوقهم ومكتسباتهم، وواجباتهم المهنية، وتعزيز دورهم الوطني بما يتوافق مع مسؤولياتهم الجسيمة، والأخذ بتوجيهات صاحب السمو الأمير ووضعها في اعتبارهم الأول، إلى جانب العمل على جعل قضية التعليم، من أولويات اهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف أن المجلس سيعمل على تعزيز الجهود ومجالات التعاون والتشاور مع وزير التربية د. محمد الفارس والوكيل د. هيثم الأثري والوكلاء المساعدين ومديري عموم المناطق التعليمية والإدارات التربويه والتواجيه العامة لمعالجة القضايا التربوية العالقة والمستجـــــدة، ولتحقيق خطط التنمية والتطوير والإصلاح.

وأبدى العجمي تطلعه لضرورة أن تكون هناك مشاركة أوسع من قبل كل أعضاء الجمعية وأهل الميدان للتواصل مع جمعيتهم، وللمشاركة في أنشطتها وفعالياتها الحافلة، ولدعم وتعزيز البرامــــج والخطـــط والمشاريع التي ستطرحها من أجل تعزيز قدراتهم المهنية وصقلها، ومن أجل تحقيق الغايات المنشودة لمسيرتنا التربوية، وتأمين كل وسائل الاستقرار والنجاح لها، ولخدمة وطننا العزيز.