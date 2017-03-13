عبدالعزيز الفضلي

ألغى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس قرار إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برامج الحقوق والقانون للمرحلتين الجامعية والدراسات العليا بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأصدر الفارس قرارا بإلغاء القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2015 إلغاء كليا ومجردا فيما تضمنه من ايقاف للتسجيل والالتحاق بالمرحلتين الجامعية والدراسات العليا. على ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

يأتي ذلك فيما يغادر البلاد 9 ابريل المقبل وفد تربوي متوجها الى فلسطين برئاسة وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري للتعاقد مع معلمين فلسطينيين. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان التعاقد لن يشمل الفلسطينيين الذين يحملون شهادات من جامعات اسرائيلية، مشيرة الى ان من يتم التعاقد معهم يحملون شهادات من اي جامعة معترف بها بالتعليم العالي. وأوضحت المصادر ان التربية تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة الفلسطينية لتسهيل مهمة الوفد الكويتي، مشيرة الى ان العدد المطلوب من المعلمين لا يتجاوز الـ 180 معلما ومعلمة في تخصصين فقط هما الرياضيات والفيزياء. وذكرت ان هناك اقبالا كبيرا على المشاركة مع الوفد المكلف بهدف زيارة القدس والمسجد الأقصى، مؤكدة ان الأمر متروك لوكيل الوزارة د. هيثم الاثري فهو من يحدد أسماء أعضاء الوفد المناسب لتأدية المهمة الرسمية بعيدا عن المجاملات.