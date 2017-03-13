الساير: المسابقة فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على مواهب الطلبة من ذوي تشتت الانتباه وفرط الحركة وصعوبات التعلم

المطر: رسالة بنك الكويت الوطني الاجتماعية تلتقي مع «كالد»



كريم طارق

أقامت الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم (كالد) مساء أول من أمس مسرح كالد للمواهب الثامن للعام 2017 برعاية بنك الكويت الوطني في المدرسة المتحدة الأميركية، وذلك تحت إشراف لجنة تحكيم تضم نخبة من فناني الكويت، وهم: الفنانة هدى حسين، والفنان عبدالرحمن العقل، والمخرج يعرب بورحمة، وسط تفاعل وحضور أسر الطلبة وعدد من المدارس المتخصصة في صعوبات التعلم للاحتفال بمواهب وقدرات أبنائهم، حيث يقدم الطلبة المشاركون العديد من المواهب والفقرات الممتعة من خلال عروض على المسرح كقراءة الشعر والغناء والتمثيل.

وشارك في هذه الانشطة 12 مدرسة، وهي: أكاديمية الكويت التعليمية، مدرسة المعرفة النموذجية، مدرسة دسمان ثنائية اللغة، مدرسة مركز تقويم وتعليم الطفل، مدرسة الكويت الوطنية الإنكليزية، مدرسة الكويت الإنكليزية، مدرسة السديم النموذجية، مدرسة جون الكويت النموذجية، مدرسة الفحيحيل النموذجية، مدرسة الخليج ثنائية اللغة لذوي الإعاقة، مدرسة أم القرى، ومدرسة الصفا النموذجية.

فرصة حقيقية

وفي كلمة لها على هامش الأنشطة، أكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم (كالد) آمال الساير أن مسابقة مسرح كالد للمواهب تعد فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على مواهب الطلبة من ذوي تشتت الانتباه وفرط الحركة وصعوبات التعلم، وإبراز قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ما يسهم في تعزيز قدرتهم على العطاء والنجاح والاندماج في المجتمع، لافتة إلى أن تلك المسابقة تؤكد لهؤلاء الطلبة أن النجاح لا يرتبط فقط بالنجاح الأكاديمي الذي يأتي من خلال الدعم وطرق التدريس الصحيحة التي تطالب بها الجمعية المدارس المتخصصة، إلى جانب الخطة الفردية المقدمة لكل طالب يعاني من صعوبات التعلم.

وأعربت الساير عن شكرها وتقديرها للبنك الوطني الراعي الرسمي والدائم لنشاطات كالد للشباب، لافتة إلى أن احدى هذه النشاطات وهي مخيم كالد للشباب كان قد اختتم الاسبوع الماضي.

دعم إستراتيجي

من جهتها، أشارت مساعد مدير عام إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال المطر إلى أهمية هذه المبادرة المبتكرة التي أطلقتها «كالد» بالنسبة للطالبات والطلاب، مشيدة بدورها في تعزيز قدراتهم وتطوير مواهبهم الابداعية.

كما أكدت المطر التزام بنك الكويت الوطني بهذا الدعم الاستراتيجي الذي يقدمه لـ«كالد»، إيمانا منه بأهمية رسالة الجمعية ودورها الفعال ذات القيمة المضافة في الاستثمار بأفراد المجتمع وباستخراج طاقاتهم، معتبرة أن رسالة بنك الكويت الوطني الاجتماعية التي تلتقي مع «كالد» من شأنها دائما أن تكون ركيزة للتنمية وللنهوض بالمجتمع.

لجنة التحكيم

بدورها، أعربت لجنة التحكيم المؤلفة من الفنانة هدى حسين والفنان عبدالرحمن العقل والمخرج يعرب بورحمة عن بالغ سعادتها بالأداء المميز لكل المتسابقين وما بذلوه من جهود طيبة للوصول إلى هذا الاداء الرائع، مؤكدين أن جميع المشاركين حققوا إنجازا كبيرا بمجرد وقوفهم على المسرح وتنافسهم مع أقرانهم لإثبات الذات، كما قامت لجنة التحكيم باختيار الفقرات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى والتي جاءت كالتالي:

1 ـ المركز الأول: أغنية «لا تسخروا مني» من مدرسة مركز تقويم وتعليم الطفل.

2 ـ المركز الثاني: فقرة إلقاء الشعر «تحدي الإعاقة» من مدرسة أكاديمية الكويت التعليمية.

3 ـ المركز الثالث: فقرة فن الخطابة «قصة نجاح» من مدرسة دسمان ثنائية اللغة.