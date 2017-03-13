عبدالله الراكان

قال عميد كلية العلوم الاجتماعية د.حمود القشعان إن الملتقى السنوي الثالث عشر لقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية سيقام من 28-30 مارس الجاري وسيكون برعاية من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، مشيرا إلى ملتقى هذا العام سيكون تحت شعار «التنمية والمجتمع.. قضايا معاصرة».



واضاف القشعان في المؤتمر الصحافي للإعلان عن موعد الملتقى صباح أمس في قاعة الاجتماعات في كلية العلوم الاجتماعية أننا حرصنا على أن يكون ضيوف الملتقى متنوعين من جميع الدول العربية وستكون مهمته انجاز خطط تنفيذية إلى مؤسسات الدولة داعيا مسؤولي وزارات الدولة الى حث موظفيها لحضور الملتقى، مشيرا إلى ان الملتقى سيقسم إلى ثلاثة اقسام : قسم الابحاث الميدانية وورش تدريبية وابراز شخصيات كويتية، مشيرا إلى أن كلية العلوم الاجتماعية ستسلم جائزة المسؤولية الاجتماعية والذي له شأن في ابراز اسم الكويت داخليا وخارجيا وهو المستشار في الديوان الاميري د.عبدالله المعتوق.

بدوره، قال رئيس قسم الاجتماع د.يوسف العلي ان التنمية هي مشروع متكامل وهي الاساس في تطوير المجتمعات، مشيرا إلى اننا نحاول بمساعدة اطروحات الضيوف على الخبرات المحلية الاستفادة بما يخدم البلد، موضحا ان الملتقى اخذ جهدا كبيرا، محاولين انجاحه للعام الثالث عشر.

من جهتها، قالت رئيسة اللجنة الاعلامية للملتقى مها السجاري ان الملتقى ينقسم إلى ثلاثة انشطة رئيسية وهي العمل والورش والمعارض.