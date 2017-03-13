عبدالعزيز الفضلي

أعلنت مديرة الشؤون التعليمية في منطقة العاصمة التعليمية ليلى الشريف ان وثيقة المرحلة الابتدائية الجديدة التي أعدت مؤخرا في طور الطباعة وستخرج بصورتها النهائية قريبا، موضحة انه تم الانتهاء من الوثيقة تماما بعد استطلاع رأي الميدان بصورة مركزة وبمشاركة جميع المتخصصين، لافتة الى أن الوثيقة تتوافق مع أركان العملية التعليمية من معلم ومتعلم وإدارة مدرسية وهناك استقرار بها حتى الآن وتم تنفيذها في سبتمبر الماضي والعمل بها فعليا.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الشريف خلال حضورها حفل تدشين مشروع جمان لتمهيد سور القرآن للمرحلة الابتدائية حيث أشارت إلى ان المشروع خاص بتوجيه مادة التربية الإسلامية في تعليمية العاصمة ويخدم تلاميذ المرحلة الابتدائية وله أهمية كبيرة في خدمة المتعلم، كما انه يساهم في تحويل المادة النظرية إلى عملية تعتمد على التفاعل.