عبدالعزيز الفضلي

حددت وزارة التربية مدرستي عروة بن الزبير الثانوية في الجهراء والصباح الثانوية في الفروانية لتركيب أجهزة خاصة تكشف عن الأجهزة المتنقلة والهواتف والسماعات الإلكترونية في قاعات الاختبارات، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الغش التي انتشرت في السنوات الأخيرة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» انه بالفعل تم تركيب أجهزة في ثانوية عروة بن الزبير من قبل الشركة المختصة غير أن الشحنة المخصصة لثانوية الصباح لم تصل البلاد، مشيرة إلى انه سيتم الاكتفاء بثانوية عروة على شكل تجربة وفي حال نجاحها ستعمم على جميع مدارس التربية.

وأوضحت المصادر ان الأجهزة تم جلبها من سويسرا وبتكلفة 82 ألف دولار للمدرسة الواحدة لافتة إلى انه اللجنة المختصة ستقوم بتقديم تقرير في التجربة لقطاع التعليم العام بعد انتهاء الاختبارات.