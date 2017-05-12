برعاية وزير الصحة د.جمال الحربي وبحضور مدير إدارة الخدمات التمريضية بوزارة الصحة ممثلة عنه وضحة الحسيان، انطلقت احتفالية اليوم العالمي للتمريض بمعهد التمريض بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحت شعار «الممرضين والممرضات صوت للقيادة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، وذلك بمقر المعهد بالشويخ. حضر الاحتفالية عدد من قياديي الهيئة وتم افتتاحها بكلمة من مدير معهد التمريض د.وائل حمادة بين فيها أهمية مهنة التمريض السامية، مؤكدا ان الاحتفالية تأتي تماشيا مع سياسة الدولة الداعمة للدور الفعال لمهنة التمريض الإنسانية وما تقدمه من رعاية وعناية بتلك المهنة.

من جانب آخر، أكدت ممثلة راعي الحفل مدير إدارة الخدمات التمريضية وضحة الحسيان دور الممرضين والممرضات ومشاركتهم الفعالة في برامج واستراتيجيات التنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشر التي وافقت عليها قادة ورؤساء دول العالم على الالتزام بتحقيقها من قرار القمة التاريخية العالمية للأمم المتحدة للتنمية المستدامة. من جانب آخر، قال المدرب في معهد التمريض فهيد المطيري إن العالم يحتفل في مثل هذه الأيام من كل عام بيوم الممرض العالمي تكريما واحتفاء بالدور العظيم الذي يقوم به الممرض في شتى المواقف والظروف، واختتم اليوم العالمي للتمريض بإقامة معرض على هامش الاحتفالية.



من جانب آخر، وبحضور نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للتخطيط والتنمية د.فاطمة الكندري وعميد كلية التمريض د.نبيل كمال، دشنت كلية التمريض نظام التعليم الإلكتروني (D2L) الذي يعتبر باكورة التعاون بين مشروع التعليم الإلكتروني بالهيئة وكلية التمريض.