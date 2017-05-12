البرنامج استفادت منه عدة شركات بابتكار طرق جديدة في أعمالها أو تقديم خدمات جديدة لعملائها

أكد عضو مجلس ادارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي هاني عبدالعزيز حسين أمس التزام المؤسسة بتحقيق أهداف استراتيجيتها الرامية إلى دعم القطاع الخاص وتطوير القدرات البشرية به في مجال الابتكار بغية تعزيز نمو اقتصادي قائم على المعرفة.

وقال حسين في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته في فعاليات الدورة التدريبية في الكلية الملكية للفنون ضمن برنامج تحدي الابتكار للقطاع الخاص في الكويت والذي صممته ومولته المؤسسة: ان المؤسسة تسعى لرعاية المواهب الكويتية وتنميتها في جميع المجالات.

وأضاف ان الوفد الكويتي المتمثل بتسعة فرق قام بزيارة شركات ابتكارية كبيرة منها «غوغل» و«ابل» و«سيمنز» و«اينوفيشن ار سي ايه» و«ديجيتل كتابولت» التابعة للمبادرة الحكومية البريطانية.

وأعرب حسين في ختام تصريحه عن سعادته لتطور برنامج تحدي الابتكار حيث استفادت عدة شركات كويتية من خلال مشاركتها في مثل هذه البرامج سواء من حيث ابتكار طرق جديدة في أعمالها او تقديم خدمات جديدة لعملائها في الكويت. من ناحيته، قال مدير البرنامج د.نك دو ليون: ان البرنامج أعد للتركيز على موضوع رئيسي واحد خلال كل يوم حيث تم التطرق في اليوم الأول لعملية التصميم مع التركيز على الخدمات والمنتج ونظم الخدمة.

وأضاف في تصريح مماثل لـ «كونا» انه سيتم التطرق في اليوم الثاني لموضوع الاماكن سواء المادية او الرقمية والتي يمكن أن تشجع على الابتكار، موضحا ان اليوم الثالث سيركز على تطوير قيمة المقترحات بينما سيتم في اليوم الرابع تناول موضوع اهمية خدمة النماذج المبدئية.

وأشار الى ان اليوم الأخير سيتناول موضوع الأداء وترجمة المقترحات على ارض الواقع ليكون لها تأثير مباشر في مجال الأعمال.

وبين دو ليون ان البرنامج يجمع بين المحاضرات والتمارين التفاعلية وورش العمل مع الزيارات الميدانية حيث يمكن للمشاركين ممارسة بعض المهارات والمناهج التي تدرس في الصباح أو مقابلة أصحاب الخبرة والمهنيين بشكل مباشر لاستكشاف كيفية استغلالهم لأدوات وتقنيات التصميم في الابتكار.

من جهته، قال مدير برنامج التطوير الإداري للشركات في ادارة الشركات والابتكار بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بسام الفيلي: ان برنامج تحدي الابتكار هو احد برامج مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الذي تقدمه للقطاع الخاص ومدته اربعة اشهر وانطلق في الكويت وينتهي في لندن.

وأضاف الفيلي في تصريح مماثل لـ «كونا» ان الهدف من الدورة في لندن هو العرض على ممثلي القطاع الخاص والفرق المشاركة تجربة الشركات التي تستخدم الابتكار في مجال الاعمال حتى يتسنى لهم تطبيق المهارات التي اكتسبوها في مؤسساتهم كل حسب تخصصه.