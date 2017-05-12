النظر في إعادة اختبارات الوظائف الإشرافية للراسبين فيها

عبدالعزيز الفضلي

أكد وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري أن وزارة التربية لن تواجه عجزا في إكمال النقص من معلمي التعاقدات الخارجية، لافتا إلى أن الوزارة عادة ما تضع عددا محددا أكبر من المطلوب فعليا بنسبة معينة على سبيل الاحتياط، فالأعداد التي تم التعاقد معها من المتوقع أن تغطي الأعداد المطلوبة.



وحول إعادة اختبارات الوظائف الإشرافية للراسبين، قال د.الأثري في تصريح للصحافيين خلال حضوره تدشين الموسوعة الإلكترونية في إدارة منطقة حولي التعليمية صباح أمس «لم يتم تحديد التاريخ إلى الآن، حيث يتم حاليا إجراء مقابلات شخصية للناجحين، وبعد الانتهاء منها يتم النظر في الأمر وفقا للنظم المعمول بها، مشيرا إلى أن الإعادة تتم وفقا لنسبة 25% من تخطي الاختبار وبناء على تقرير يرفع من وكيل التعليم العام ثم ينظر في الأمر».



وأكد وكيل التربية أن ما شاهده يعد عملا مميزا ويصب في المصلحة العامة، ما يجعلنا فخورين بتقديم مثل هذه النماذج المبتكرة من موظفي وزارة التربية ومعلميها، لافتا إلى ان مشاريع المناطق التعليمية التي شاهدها خلال الفترة الأخيرة تتضمن جوانب مميزة نتمنى أن تتجمع لتخرج مشروعا واحدا مميزا.



وأعرب الأثري عن سعادته وفخره برؤية هذه النوعيات من المشاريع في إدارات وزارة التربية بمشاركة فرق عمل من العاملين في وزارة التربية بمجهودات شخصية ومبادرات خاصة بهم كمشروع إعادة التدوير للمهملات والذي يوفر لنا كوزارة المصروفات إضافة إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتوافرة لدينا كوزارة وعلينا أن نشجع العاملين على إظهار جهودهم في هذا الجانب.



من جانبه، قال المدير العام لمنطقة حولي التعليمية منصور الظفيري: ان المنطقة حريصة على تحقيق المزيد من الترقي والتطور وحسن استثمار الوقت والجهد لاسيما أننا نعايش القرن الـ 21، مؤكدا السعي نحو الاستعانة بهذه الطفرة الإلكترونية، معربا عن أمله في أن تسهم هذه النقلة النوعية في الإدارة الحديثة واستغلال التقنية في توفير مزيد من الخدمات النافعة المفيدة للعملية التعليمية والتربوية، مثمنا دور الفرق المشاركة وجهودهم في إنجاز الموسوعة التربوية الإلكترونية.



من جانبها، قالت مديرة الشؤون التعليمية عهود العمر: نسعى لتبني كل عمل نافع مفيد ودعمه وتشجيعه بما يخدم العملية التربوية لنحرص على اثراء الميدان التربوي بما يواكب تطورات العصر التكنولوجي وتحديات العلوم وتطوراتها، وذلك بتصميم مشروعات الكترونية منها الموسوعة التربوية الالكترونية، الحقائب الالكترونية، برنامج تقييم المدارس المتميزة والمعلم المتميز، برنامج ادارة ملفات المختبرات، الدليل الارشادي للفرق المدرسية، اعداد مشروع اعادة تدوير الاثاث التالف، معرض تأصيل القيم التربوية من خلال اللوحات الالكترونية، متمنية ان تثمر هذه الجهود في تطوير العملية التربوية والتعليمية.

الفارس يحضر حفل تخريج الدارسين في مصر اليوم

القاهرة - كونا: وصل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس إلى القاهرة أمس الخميس في زيارة إلى مصر تستمر ثلاثة ايام لبحث تعزيز العلاقات التعليمية والثقافية بين البلدين.

وكان من المقرر أن يلتقي الوزير الفارس أمس مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري د.خالد عبدالغفار كما يرعى اليوم الجمعة حفل تخريج الطلبة الكويتيين الدارسين في مصر للعام الجامعي 2016/2017.

وكان في مقدمة مستقبلي الوزير الفارس القائم بأعمال السفارة الكويتية بالإنابة المستشار عبدالعزيز البشر ورئيس المكتب الثقافي بالسفارة د.أحمد رشيد المطيري.

ويرافق الوزير الفارس وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والإدارية عادل المسعد.