قام فريق العلاقات العامة والإعلام برئاسة مدير المكتب المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فاطمة العازمي بزيارة إلى وكالة الانباء (كونا) في إطار التحديث والتطوير الدائم لقدرات وإمكانات المكتب والاطلاع على احدث النظم المتبعة في عالم الصحافة والإعلام.

واستقبل فريق مكتب العلاقات العامة والاعلام نائب المدير العام لقطاع التحرير ورئيس تحرير «كونا» سعد العلي، بمكتبه مرحبا بهم ومثنيا على جهودهم ونشاطهم الملحوظ لعرض كل الاخبار التي تتعلق بالهيئة وبثها أولا بأول، مستعرضا رحلة الخبر منذ لحظة وصوله الى «كونا» وحتى ظهوره على الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها.



من جانبها، تقدمت مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام فاطمة العازمي بخالص التقدير والعرفان للعلي، على حسن الاستقبال والضيافة، شاكرة له الحرص على التواصل الدائم والمساندة الكبيرة لمكتب العلاقات العامة والإعلام بالهيئة ونشر كل الاخبار المتعلقة بالانشطة والفعاليات المختلفة بالهيئة، كما نقلت تحيات وتقدير د.أحمد الأثري المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للجهود المبذولة بـ «كونا» كمؤسسة وطنية رائدة، في مجال الصحافة والإعلام وشكره البالغ للتعاطي الدائم مع كل أخبار الهيئة.

عقب ذلك رافقت رئيس قسم التنسيق والمتابعة بوكالة الانباء الكويتية (كونا) حنان القيسي أعضاء فريق مكتب العلاقات العامة والإعلام في جولة بأروقة الاقسام المختلفة تم التعرف خلالها على آلية وصول الاخبار المحلية والدولية باللغات المختلفة وكيفية التعامل معها حتى لحظة بثها على الموقع الرسمي لكونا.