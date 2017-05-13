القاهرة ـ هناء السيد

اختارت جامعة المستقبل جريدة «الأنباء» ممثلة بالزميلة هناء السيد عضوا بلجنة التحكيم لطلاب قسم الاعلام السياسي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك للمشاركة في التحكيم للمبادرات المجتمعية المقدمة من الطلاب بحضور رئيس الجامعة د.عبادة سرحان ود. نهاد محمد.

وأشاد رئيس الجامعة بجريدة «الأنباء» وما تتمتع به من مصداقية وشفافية، مؤكدا انها من اوائل الصحف التي تهتم بشؤون الطلاب. وتضمنت الدراسة ثلاث مبادرات.

واستعرض الطلاب عبر المناقشة رسائلهم التي تضمنت عملا مسموعا وآخر مرئيا، واحتوت الدراسات على حملات توعوية وتحذيرية من العنف الممارس ضد المرأة وخطورة الادمان للفتيات والمرض النفسي.

وأشادت الزميلة هناء السيد بالاعمال والرسالة التي تضمنتها، كما اشارت الى ان وزارة الاعلام بالكويت لديها نماذج رائدة في مجال حملات التوعية خاصة للشباب كنموذج للعمل التوعوي في جميع المجالات، ومنها في المجال الصحي على سبيل المثال التوعية ضد مرض السرطان والسكري.

وتكونت لجنة التحكيم من د. جيلان شرف وكيل كلية الاعلام لشؤون الطلاب جامعة بني سويف والنائب بالبرلمان المصري عمرو الجوهري الذي اعلن عن تبني تلك الحملات الايجابية، والاعلامي طارق النبوي والكاتب عصام يوسف عبد التواب والاعلامية دينا الهواري.