ثامر السليم

أصدر عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت د.فهد الدبيس تعميما بشأن استمرار الدراسة بالكلية حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2016/2017.

وقال الدبيس في تعميمه: إن الاستمرار بالدراسة يكون حتى يوم الثلاثاء 23 الجاري، داعيا إلى الالتزام بجدول الاختبارات النهائية والقاعات المحددة للاختبارات وعدم تأجيل الاختبار إلا بموافقة رئيس القسم.

واشار العميد الى أن الاختبار الذي يعقد في غير فترة الاختبارات يعتبر ملغى وهي من 24 من مايو الجاري حتى 4 من يونيو المقبل، مع الالتزام بإعلان التقديرات النهائية قبل رصدها وتحديد فترة محددة لمراجعة الطلبة.

وقام الدبيس بتوزيع فتوى لأستاذ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.عجيل النشمي، مع قراره الذي طالب فيه الاساتذة بضرورة الالتزام، جاء فيها انه لا يجوز للدكتور الغياب عن المحاضرات، مبينا انه يعمل وفقا لعقد ويعمل حسب جدول دراسي محدد الوقت ومحدد المدة الدراسية ومحدد بعدد المحاضرات وموزعة حسب الفصل الدراسي ولا يعتبر الانتهاء من المقرر مبررا للغياب لأن براءة الذمة واستحقاق المرتب كاملا بانتهاء آخر محاضرة ثم الوقت يمتد إلى تسليم الدرجات وبدء الإجازة.



وأوضح النشمي في فتواه انه إذا تغيب الدكتور لسفر أو لأي سبب بلا عذر فإنه لا يستحل من مرتبه مبلغ ما يقابل عدد ما غاب من المحاضرات، وما يأخذه حينئذ سحت حرام يدخله جوفه وبيته ويستحق المساءلة عليه في الدنيا حسب النظم ومساءلة الآخرة أشد، ولا يطيب له ما أخذ من مرتب الغياب إلا في حالين، الأول يستأذن جهة عمله فيؤذن له، والثانية أن يعوض طلبته حقهم عن المحاضرات التي غاب عنها.