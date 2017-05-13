بحث وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري د.خالد عبدالغفار أهم القضايا المشتركة بين الجانبين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الفارس في تصريح ان اللقاء تناول توحيد الرؤى فيما يتعلق بالبعثات الطلابية للكويت في مصر ليكون هناك تفاهم فيما يتعلق بجودة التعليم وبما يحقق الفائدة للطرفين.



مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين الكويت ومصر في كل المجالات، لاسيما في مجال التعليم مستذكرا تاريخ البعثات الطلابية الكويتية الى مصر التي تعود الى حقبة الخمسينيات.

وقال الفارس اننا نعمل على تقوية العلاقات بين الجانبين في المجال التعليمي بالاضافة الى العمل على وجود بروتوكول تعاون على جميع الأصعدة من خلال تبادل الزيارات بين الباحثين والطلبة وكل ما يتعلق بالشأن التعليمي لاسيما التعليم العالي.

من جانبه، أكد الوزير المصري حرص مصر والكويت على التعاون في كل المجالات، لاسميا مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال عبدالغفار إن اللقاء تناول آفاق التعاون بشكل كبير من ضمنها التعاون في مجال حل مشاكل الطلاب الوافدين الكويت لمصر وتذليل ما يواجههم من صعاب.



مشيرا الى وجود خطة طموحة في مجال تبادل البحث العلمي بين مصر والكويت بما من شأنها إنتاج أبحاث علمية تفيد خطة التنمية في الدولتين.