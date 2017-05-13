أشاد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بالتطور التكنولوجي والأساليب الحديثة المستخدمة في عمل المكتب الثقافي بالقاهرة والجهود المبذولة لتذليل العقبات أمام الطلبة الدارسين في مصر.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الفارس عقب افتتاحه صالة الاستقبال الخاصة بمعاملات الطلبة في مبنى المكتب الثقافي ومن ثم الأقسام المختلفة بالملحقية الثقافية.

وأثنى الفارس على التطور الكبير الذي شهدته الملحقية الثقافية لاسيما ما يتعلق بإجراءات العمل وتنظيمه وتسهيله للطلبة الكويتيين، موضحا ان هذا هو الهدف الاستراتيجي الذي وضعته وزارة التعليم العالي على مستوى المكاتب والملحقيات بالخارج.

وأشـار في هـذا الإطار الى استخدام الملحقية للأساليب الحديثة والتكنولوجيا في التواصل مع الطلبة وتوفير جميع الامكانيات الخاصة بما يمكن الطالب الكويتي ان ينهي إجراءات بعثته قبل الوصول الى بلد البعثة. مضيفا ان «هذا ما نطمح اليه ونريد ان نصل الى مرحلة يستطيع من خلالها الطالب ان ينهي إجراءاته قبل ان يصل الى بلد البعثة» مشيرا الى أن تواصله مع الطلبة الدارسين في مصر وتجاوب الطلبة معه عكس الجهد المبذول في العمل «مما يبعث الأمل فيما نطمح اليه».

وأضاف الفارس ان «ما شهدته اليوم من جهود وتطور في العمل بالملحقية أوصلنا الى مراحل متطورة للغاية وهذا فخر لنا».

وأعرب عن شكره لرئيس المكتب الثقافي د.أحمد رشيد المطيري والملحق الثقافي د.مريم المذكور وكافة العاملين بالملحقية على الجهود المبذولة في تطوير العمل.

من جانبها، قالت المذكور في تصريح انه حرصا من المكتب الثقافي على التواصل مع الطلبة الدارسين تم اتباع أساليب ادارية حديثة للتأكد من ضمان الجودة المقدمة لهم من خلال سياسة الباب المفتوح والتجول في اقسام المكتب الثقافي.

وأضافت انه تم استحداث بريد الكتروني لكل موظف بالسفارة معني بشؤون الطلبة لضمان سرعة وجودة التواصل مع الطلبة فضلا عن توسيع نطاق الاتصال من خلال استخدام الخط الساخن ومواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وانستغرام).

وأوضحت انـه تــم اسـتحداث قسم الاستقبـال للتعـامـل مـع الحـالات الطارئة وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل وتسريع المعـامـلات مبينة ان هنـاك عــدة إجــراءات تـم اتباعهـا فـي الهيكــل التنظيمي لتـوفير واخـتزال الجهد والوقت للطلبة الدارسين.