أعلن قسم العلاقات العامة في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن الحفل الختامي لأنشطة وفعاليات الكلية للعام الدراسي 2016/2017 الذي سيقام غدا الأحد سيشهد إطلاق خدمات القسم عبر تطبيق هاتفي (ابلكيشن) يعد الاول من نوعه على مستوى مؤسسات التعليم في الكويت.



وقالت مستشار مدير عام الهيئة وصال الزامل في بيان صحافي ان هدف التطبيق هو مواكبة التطور والتفاعل مع منتسبي الهيئة وكل المهتمين بالعملية التعليمية والتواصل مع وسائل الاعلام ومتابعة الفعاليات والانشطة المختلفة بالتطبيقي.

وأوضحت الزامل ان هذا الانجاز هو ثمرة تعاون بين قسم الحاسوب في الكلية ممثلا بالدكتور عبدالرحمن الكندري والطالبة دانة الغانم، مبينة أن الخدمات التي سيقدمها «مجرد نقطة انطلاق للتعرف على احتياجات الطلبة وخدماتهم لتطويرها وتنفيذها».

واشارت إلى ان هذا التطبيق يشتمل على التوقيع الالكتروني في المراسلات بين قسم العلاقات العامة وجميع الاقسام العلمية في الكلية مؤكدة أنه «اول قسم يطبق التوقيع الالكتروني في المؤسسات الحكومية» كما أنه يتيح للجميع متابعة أخبار الهيئة مباشرة.

وقالت ان حفل هذا العام يأتي بعد انجازات كبيرة شهدتها الكلية على كل المستويات التعليمية والثقافية والاجتماعية، مشيدة بانجاز قسم علوم المكتبات الأخير بحصوله على الاعتماد الأكاديمي وإقامة عدد من الندوات لأعضاء مجلس الأمة للتفاعل الطلبة والهيئة التدريسية.

وذكرت الزامل ان الحفل سيشهد ايضا تكريم مجموعة من اساتذة الهيئة ورؤساء الأقسام العلمية والطلبة المتميزين اضافة الى تكريم وسائل الاعلام.