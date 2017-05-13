الكندري: اتخذنا الإجراءات الكفيلة بمنع حالات الغش المتطورة

98 ألف طالب وطالبة يخوضون اختبارات الثانوية غداً

عبدالعزيز الفضلي

في إطار استعداداتها لاختبارات نهاية العام الدراسي، اعلنت وزارة التربية عن خطوة لاول مرة تقوم بها وهي النقل الجماعي للهيئة التدريسية لتصحيح اختبارات الكنترول الادبي والعلمي من خلال حافلات خصصت لهذه المهمة.



وفي هذا السياق، قال مدير ادارة الخدمات العامة بوزارة التربية فهد الحيان في تصريح لـ«الأنباء»، انه تم تحديد 5 مراكز تجمع لنقل معلمات الهيئة التدريسية خلال الفترة المسائية الى الكنترول الادبي والعلمي لاعمال تصحيح الاختبارات الخاصة في الفترة الثانية، والتي ستنطلق غدا الاحد، مشيرا الى ان تجمع الرميثية سيكون امام مدرسة ام القرى الابتدائية للبنات بينما سيكون تجمع معلمات الفروانية امام مدرسة الفروانية الابتدائية للبنات بجانب مسجد الخرينج.



اما تجمع الجهراء فتم تحديد مكانه امام مدرسة ام البراء المشتركة للبنات في منطقة القصر فيما يكون تجمع القرين امام موقف الجمعية رقم ١ بجوار مخفر العدان، اما موقع تجمع المعلمات في ابوحليفة فسيكون امام مدرسة ابوحليفة المتوسطة للبنات، لافتا الى ان الحافلات سوف تغادر من مراكز التجمع الساعة الـ ٤ والربع مساء الى الكنترول بدءا من الغد ١٤ الجاري وحتى الانتهاء من اعمال تصحيح الاختبارات، متمنيا من الجميع الالتزام بذلك لمصلحة سير عملية الاختبارات.

وأوضح الحيان ان ادارة الخدمات وفرت ٢٨٠ سيارة لتسهيل عملية النقل، كما وفرت ١٠ سيارات هاف لوري مع ٣٠ عاملا لتحميل صناديق الاختبارات، مؤكدا ان الكل يعمل فيما يخصه لتوفير افضل الاجواء لهيئاتنا التعليمية كي تؤدي واجبها على أكمل وجه.

هذا ويتوجه نحو 97 ألفا و897 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية منهم 36 ألفا و554 طالبا وطالبة في الصف الـ 12 غدا لأداء اختبارات المرحلة الثانوية التي تنطلق لأول مرة مع باقي صفوف تلك المرحلة للانتهاء منها قبيل شهر رمضان.



ويبلغ اجمالي عدد طلبة منطقة العاصمة التعليمية في الصفوف الثلاثة 12 ألفا و868 طالبا وطالبة منهم 6002 طالب و6797 طالبة، فيما يبلغ في منطقة حولي التعليمية 14 ألفا و15 طالبا وطالبة وفي منطقة الفروانية التعليمية 19 ألفا و146 طالبا وطالبة.

وفي منطقة الجهراء التعليمية بلغ اجمالي عدد الطلبة الذين سيتقدمون للاختبارات 18 الفا و157 طالبا وطالبة في حين بلغ العدد في منطقة الأحمدي التعليمية 25 ألفا و230 طالبا وطالبة وفي مبارك الكبير التعليمية 8481 طالبا وطالبة. وستبدأ اختبارات القسم العلمي للصف الثاني عشر بمادة الرياضيات والأدبي بالفلسفة فيما يختتم طلبة القسم العلمي اختباراتهم بمادة الأحياء في 24 مايو يليهم طلبة الأدبي بيوم واحد في مادة الإحصاء.

اما اختبارات التعليم الديني للصف الثاني عشر فتنطلق بمادة اللغة العربية في النقد والبلاغة وتختتم ايضا باللغة العربية في المجالات الأدبية والعروض وتاريخ الأدب.

ووفق جدول الاختبارات تكون عطلة الصيف لجميع الطلبة قبل حلول شهر رمضان المبارك، فيما يؤدي طلبة الدور الثاني اختباراتهم بعد أسبوعين من إعلان نتائج الثانوية العامة.



وقالت وكيلة وزارة التربية للتعليم العام فاطمة الكندري ان الوزارة انتهت من استعداداتها للاختبارات، مبينة ان هناك تعليمات واضحة للمناطق التعليمية بضرورة تفقد لجان الاختبارات للتأكد من سيرها دون معوقات.

ولفتت الى ان الأيام القليلة الماضية شهدت صدور تعليمات واضحة للادارات المدرسية بضرورة تطبيق الاختبارات المريحة من خلال توفير الأجواء الملائمة وتحفيز الطلبة بعبارات تشجيعية واحتضانهم بروح أبوية تربوية بعيدا عن أجواء الرهبة والقلق من الاختبارات. وقالت انه لن يكون هناك اي تغيير في آلية الاختبارات وان السيارات التي تحمل صناديق الاختبارات ستتوجه فجر يوم الاختبارات إلى كنترول المناطق الست برفقة دوريات الشرطة وبحضور مسؤولي المنطقة ومن ثم توجهها الى المدارس بنفس الآلية المتبعة في السنوات الماضية.

وذكرت الكندري ان الوزارة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بمنع حالات الغش المتطورة من خلال توفير اجهزة الكشف عن المعادن لرصد الهواتف واستخدام أجهزة خاصة لتعقب الذبذبات.



وكان وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري قد أصدر قرارا في وقت سابق بتعديل مواعيد نهاية دوام المعلمين في المرحلة الثانوية ليصبح 22 يونيو آخر يوم دوام على أن تبدأ العطلة الصيفية في 23 يونيو عدا المكلفين بأعمال الاختبارات النهائية للثانوية العامة.