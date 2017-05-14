الأثري: إجراءات مشددة لضمان عدم تسرب الاختبارات

عبدالعزيز الفضلي

تنطلق صباح اليوم اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلة الثانوية، حيث يتوجه طلبة الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر «العلمي والأدبي» في كل المناطق التعليمية لتأدية اختبارات الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2016-2017. وكان طلبة وطالبات المعهد الديني قد بدأوا اختباراتهم في العاشر من الشهر الجاري.

ويكون اول امتحانات الصف العاشر في مادة الكيمياء وتنتهي باختبار مادة اللغة الانجليزية. فيما يدشن الصف الحادي عشر العلمي اختباراته بمادة الفيزياء ويختتمها بمادة التربية الإسلامية، اما الصف الحادي عشر أدبي فيفتتح اختباراته بمادة التاريخ الإسلامي وتنتهي بمادة التربية الإسلامية بينما تنطلق اختبارات الثاني عشر علمي بامتحان الرياضيات وتختتم باختبار مادة الاحياء، اما الصف الثاني عشر أدبي فيبدأ اختباراته بمادة الفلسفة بينما سيكون اختبار الاحصاء هو ختام اختباراته.

وأعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ان اختبارات المرحلة الثانوية للصف العاشر والحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي والصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي تتزامن جميعها لأول مرة لتنتهي في 25 الجاري، ما عدا اختبارات القسم العلمي للصف الثاني عشر التي تنتهي 24 من الشهر ذاته، على أن يتم الانتهاء من جميع الاختبارات قبل شهر رمضان المبارك، وذلك وفق خطة مسبقة وضعت من قبل وزارة التربية.

وأوضح الفارس ان وزارة التربية اتخذت كل الإجراءات لتهيئة الأجواء المناسبة في لجان الاختبارات، داعيا إلى التعامل بسلاسة مع الطلبة وعدم إرباكهم أثناء تأديتهم لاختباراتهم، وعدم تشتيت انتباه الطلبة داخل قاعة الاختبار.

وأكد ان الوزارة ستعمل على تطبيق اللوائح والنظم فيما يخص محاولات الغش، لافتا إلى أن الطالب الذي يضبط بحالة غش سيتخذ بحقه الإجراء القانوني بحسب اللوائح والنظم المعمول بها، ولن يتم التهاون مع أي حالة.

وأشار الفارس إلى ان وزارة التربية اتخذت كل الاستعدادات لاستقبال طلبة الثانوية العامة لأداء اختباراتهم النهائية وعملت خلال الفترة الماضية على توفير كل المتطلبات للجان الاختبارات لأداء اختباراتهم وتحقيق أفضل النتائج، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب صفوف المرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام الذين سيؤدون الاختبارات 94513 طالبا وطالبة، فيما يصل عددهم في الصف العاشر والصف الحادي عشر في مدارس التعليم الخاص إلى نحو 16568 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب صفوف المرحلة الثانوية في مدارس التربية الخاصة 255 طالبا وطالبة.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري ان وزارة التربية بكل قطاعاتها لم تأل جهدا في توفير كل الاستعدادات والتجهيزات من أجل توفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب، مشيرا إلى ضرورة الاجتهاد و المثابرة لتقديم أفضل النتائج.

وذكر ان الاستعدادات للاختبارات تمت وفق الخطة الموضوعة التي تصب في مصلحة الطلبة، داعيا الإدارات المدرسية والمراقبين والمشرفين إلى توفير الجو المناسب ومراعاة الفروق الفردية للطلبة وبذل أقصى الجهود لاستقبال أبنائنا وبناتنا المتقدمين للامتحانات في جو يؤمن لهم الراحة والاطمئنان، مشيرا الى انه تم الإيعاز للإدارات المدرسية بتطبيق جميع اللوائح والنظم وتحري الدقة في محاضر الغش عند ضبط أي حالة، بحيث يكون المحضر مستوفيا الشروط دون الإخلال باللوائح.

وأشار إلى ان وزارة التربية تتبع إجراءات مشددة لضمان عدم تسرب الاختبارات سواء في المطبعة السرية أو من خلال عملية توزيع الأظرف على المدارس.