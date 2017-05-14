عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية د. عبدالمحسن الحويلة تخصيص 25 منحة دراسية لذوي الاحتياجات الخاصة من طلبة مملكة البحرين الشقيقة.

وأكد الحويلة قبيل توجهه الى البحرين امس مترئسا وفدا تعليما في تصريح عمق الروابط بين دول مجلس التعاون الخليجي في شتي المجالات وفي مقدمتها المجال التعليمي.

وأضاف ان دول الخليج تحرص على تنمية المجال التعليمي والنهوض بالعنصر البشري بما يحقق التقدم في هذا المجال، مؤكدا حرص الكويت على مد جسور التعاون لتعزيز الاهداف المنشودة.

وقال الحويلة انه ترجمة للاهتمام بالجانب التعليمي وبتعليمات وزير التربية ووزير التعليم العالي

د. محمد الفارس تم تشكيل لجنة خاصة لاختيار طلبة المنح الدراسية لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار الى انه سيتم اجراء المقابلات اعتبارا من اليوم «امس» ولغاية الخميس المقبل لاختيار الفئات التي ستتم استضافتها في الكويت والتكفل بها من شتى الجوانب.

وأوضح الحويلة ان الطلبة الذين سيتم اختيارهم سيكونون من ذوي الاعاقات السمعية والذهنية وستقوم اللجان بإجراء الاختبارات لمطابقتها مع شروط القبول وفق شروط ادارة مدارس التربية الخاصة وستعقد الاختبارات النظرية والفنية للطلبه في مقر الملحق الثقافي الكويتي في البحرين.

وبين انه تم التنسيق مع ادارة مدارس التربية الخاصة في مملكة البحرين الشقيقة لتجهيز اعداد الطلبة الذين سيلتحقون بهذه الاختبارات.

وقال ان العدد المتوقع قبوله للعام الدراسي المقبل سيصل الى 25 طالبا ستتكفل الكويت بجميع مصاريف دراستهم ومعيشتهم تفعيلا للاتفاق المبرم بين دول مجلس التعاون الخليجي حول تبادل الخبرات التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة. لافتا الى ان الكويت بلد سباق في هذا المجال وقطع شوطا كبيرا في التخصص بتعليم الطلبة ذوي الاعاقات.