عبدالعزيز الفضلي

أكد مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص بالإنابة سند المطيري أن المدارس الخاصة أكملت استعدادها لاستقبال طلبة المرحلة الثانوية الذين ستنطلق اختباراتهم النهائية اليوم، مشددا على أن تعليمات صدرت لمديري ومديرات المدارس بتهيئة الاجواء المريحة للطلبة وتذليل كل العقبات أمامهم وضرورة توفير جميع العوامل النفسية والمعنوية للطلاب مع أهمية وضع العبارات واللافتات الارشادية والتي تهيئ الطلاب من الناحية النفسية، والتأكيد على منع دخول أي أجهزة محمول إلى لجان الاختبار مع الطلاب.

وأوضح المطيري انه وبتوجيهات من الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة تم تشكيل فريق ميداني برئاسة مدير المعادلات والامتحانات د.سلمان اللافي وعضوية رؤساء الاقسام في ادارتي الامتحانات والشؤون التعليمية سيقوم بعدة جولات علي المدارس للاطمئنان علي سير اللجان وتوافق انعقاد الاختبارات مع النظم واللوائح المقررة والتأكد من ان اللجان تعقد في أجواء بعيدة عن التوتر داخل قاعات الاختبارات.

وبين ان الفريق وبالتعاون مع مديري ومديرات المدارس والمديري والمديرات المساعدين المنتدبين من الوزارة سيتأكدون من تقديم جميع المتطلبات التي يحتاجها الطلبة في هذه الفترة واكتمال تجهيزات القاعات من تكييف وإضاءة وتوفير المياه الباردة من خلال أجواء تساعد الطلبة على التركيز وعدم وجود ما يشتتهم داخل قاعات الاختبارات.

وأعرب المطيري عن شكره للتعاون المثمر بين إدارات الإدارة العامة للتعليم الخاص للتجهيز لفترة الاختبارات ومتابعة سير اللجان في المدارس الخاصة التي تتوزع خريطتها الجغرافية على جميع محافظات الكويت من خلال جدول زمني موزع على أعضاء الفريق الذي سيجول على المدارس، متمنيا التوفيق لأبنائنا الطلبة.