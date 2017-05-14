اختتمت مدرسة «أم هاني» للمرحلة الابتدائية موسمها الدراسي للعام الدراسي 2016/2017 باقامة حفل للفائقين من طلابها وطالباتها وذلك تحت رعاية المدير العام للتعليم الخاص سند محمد المطيري وحضر الى جانب المدير العام للتعليم الخاص مراقب المدارس العربية خالد المشعان والموجهة الأولى للانشطة التربوية ايمان الزاحم والمدير التعليمي لشركة «آفاق» للخدمات التربوية نيللي عبدالستار.
استهل الحفل بالنشيد الوطني للكويت ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم وانطلقت فعاليات حفل التخرج ببرنامج حوى فقرات متنوعة لاقت استحسان الحضور، وفي ختام الحفل الذي نظم له واشرف على برنامجه وفقراته مديرة المدرسة فاطمة العنزي والمديرتان المساعدتان منال عبدالهادي وايمان سالم، وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب الفائقين وتسليمهم الدروع التذكارية.