ثامر السليم

استنكر المنسق العام للقائمة المستقلة في الجامعة العربية المفتوحة محمد الشمري تأخر صرف المكافأة الاجتماعية لطلبة والطالبات مطالبا الامانه العامة لمجلس الجامعات الخاصة الاستعجال في صرفها مشيرا الى ان الاسباب التي قادت القائمة المستقلة في تنظيم الاعتصام هو تكرار المشكلة على الطلبة لعدة سنوات بحيث تعتبر من المشاكل غير الوليدة على الساحة الاكاديمية والتي باتت لاسباب فشل نظام صرفها من قبل الجهات المعنية.

وتابع الشمري خلال الاعتصام التي حشدته القائمة المستقلة في الجامعة العربية امام مبنى وزارة التعليم العالي ان تاخير وعدم صرف الاعانة الاجتماعية في وقت محدد يسبب التذمر الشديد لجميع الطلبة في الجامعة كون المكافأة حقا لهم ويجب ان يحصلوا عليه أسوة بزملائهم الطلبة في الجامعات الخاصة الاخرى.

وطالب الشمري خلال الاعتصام بتحديد موعد ثابت لصرف المكافئة الاجتماعية، وتحديد موعد ثابت لكافة الجامعات الحكومية والخاصة لتسليم الكشوفات الطلبة ومن يتاخر عن ذلك تتم محاسبته، كما طالب بمحاسبة الجهة المسؤولة عن تأخر صرف المكافأة الاجتماعية، والتدخل الفوري من قبل وزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس والمسؤولين المعنيين بهذا الشأن بتوفير ميزانية كافية لصرف المكافأة الاجتماعية والتي تعتبر حقا من حقوق الطلبة.

واشار الشمري الى انه في حال عدم التجاوب مع المطالبات التي قدمتها القائمة المستقلة خلال وقفتها الاحتجاجية سوف يتم تصعيد تلك المطالبات الى اللجنة التعليمية في مجلس الامة والى اعلى صوت في الكويت.

ومن جانبة قال رئيس اللجنة الاعلامية في القائمة المستقلة في الجامعة العربية المفتوحة ناصر المسعودي ان وقفتنا الاحتجاجية جاءت للوقوف ضمن ابسط الحقوق التي يجب الحصول عليها للطلبة لافتا الى ان هناك شريحة كبيرة من الطلبة في الجامعة اوضاعهم المادية ضعيفة جدا والتأخير الذي حصل لمدة شهرين يلزمنا الوقوف صفا واحدا من الطلبة المتعثرين في هذا الشأن.

وتابع المسعودي هناك العديد من الطلبة احتجوا على هذا الموضوع واللجوء الى القائمة المستقلة كونها من القوائم التي تتبنى المطالبات الطلابية والممثل الرئيسي للطلبة، بحيث بادرنا بالوقوف مع الطلبة ضد هذا التخاذل لبطء نزول المكافأة الاجتماعية، مبينا ان المطالبات ليست فقط لطلبة الجامعة العربية المفتوحة بل لجميع الطلبة في الجامعات الخاصة.