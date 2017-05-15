أرسلت وزارة الكهرباء والماء 40 اسطوانة من كابلات الضغط المنخفض (11 كيلو فولت) إلى موقع تنفيذ مشروع مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية، وذلك تمهيدا لبدء أعمال تزويد المشروع العملاق بالطاقة الكهربائية، ومد الكابلات عبر مسارات الضغط العالي وحوامل الكابلات في منطقة أنفاق الخدمات والتي تم تجهيزها مسبقا تحت الأرض، وهي العملية التي من المتوقع أن تستغرق 9 شهور تقريبا.

ويبلغ إجمالي الحمل الكهربائي المستهدف توصيله للحرم الرئيسي بالمدينة الجامعية حوالي (385) ميغاواط، بينما يقدر احتياج الكليات والمنشآت التي وصلت لمراحل متقدمة من التنفيذ بما يقرب من (240) ميغاواط، وقد تم تصميم نظام توصيل الكهرباء لتزويد الكليات ومرافق البنى التحتية بمدينة صباح السالم الجامعية باحتياجاتها من التيار الكهربائي عبر ست (6) محطات رئيسية للضغط العالي (132 كيلو فولت) والمنخفض (11 كيلو فولت) وهي تحديدا: M1 (D)، M2 (E)، M4 (G)، M5 (H)، M7 (J) & M8 (K)، ولقد تم تنفيذ هذه المحطات في داخل الحرم الجامعي الرئيسي لتحقيق التوزيع الفعال للكهرباء.

ومن بين المحطات الست المذكورة، تم بالفعل تنفيذ أربع محطات جاهزة لتزويد كهرباء الضغط المنخفض (11 كيلو فولت) لمختلف الكليات مثل كلية الهندسة والبترول، كلية العلوم الإدارية وكلية البنات، كلية العلوم ونادي أعضاء هيئة التدريس، كلية الآداب وكلية التربية، مرافق البنى التحتية مثل وحدة الخدمات المركزية رقم 1، ووحدة الخدمات المركزية رقم 2، ومواقف السيارات العلوية، والملاجئ العامة وغيرها من المرافق التي وصلت لمراحل متقدمة من التنفيذ.

ويبلغ إجمالي طول كابلات الضغط المنخفض (11 كيلو فولت) التي تخدم مشروع مدينة صباح السالم الجامعية حوالي (210) كيلومترات، تحتاج منها الكليات والمرافق التي وصلت لمرحلة متقدمة من التنفيذ نحو (124) كيلومترا، وقد تبنت الجامعة أسلوبا متميزا في تصميم مسار كابلات الضغط المنخفض من خلال استخدام حوامل الكابلات بمنطقة أنفاق الخدمات السفلية، وكذلك باستخدام أنابيب UPVC لمرور كابلات الطاقة الكهربائية، وغرف أو مناهيل تفتيش كابلات الطاقة اللازمة لمرافق البنية التحتية، حيث يقدر عدد تلك الغرف أو المناهيل المستخدمة من مختلف الأحجام بـ (625) غرفة تفتيش، بينما يبلغ طول عبارات مسار هذه الكابلات نحو (15) كيلومترا.