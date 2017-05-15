اختتمت مدرسة «أم هانئ» للمرحلة الابتدائية بموسمها الدراسي للعام الدراسي 2016/2017 بإقامة حفل للفائقين من طلابها وطالباتها وذلك تحت رعاية وحضور المدير العام للتعليم الخاص سند محمد المطيري إضافة إلى حضور مراقب المدارس العربية خالد المشعان والموجهة الأولى للانشطة التربوية ايمان الزاحم والمدير التعليمي لشركة «آفاق» للخدمات التربوية نيللي عبدالستار.

استهل الحفل بالنشيد الوطني للكويت ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم وانطلقت فعاليات حفل التخرج ببرنامج حوى فقرات متنوعة لاقت استحسان الحضور.

وفي ختام الحفل، الذي أشرفت على برنامجه وفقراته مديرة المدرسة فاطمة العنزي والمديرتان المساعدتان منال عبدالهادي وايمان سالم، تم تكريم الطلاب الفائقين وتسليمهم الدروع التذكارية.